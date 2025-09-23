Verleumdung? Gloria teilt gegen ihren Ex Nikola Glumac aus

Zwischen Gloria Schwesinger (33) und ihrem Ex-Mann Nikola Glumac (29) scheint der Frieden weiterhin in weiter Ferne zu sein. In ihrer Instagram-Story richtete sich die Reality-TV-Darstellerin direkt an ihre Fans und bat um Unterstützung: "Kann mir bitte jemand die Story von Kim und Niko screenrecorden und schicken, in der gesagt wird, er hat mich nur wegen deutschem Reality-TV geheiratet?" Mit dieser Aussage brachte Gloria schwere Vorwürfe gegen Nikola ins Spiel, was die Fans nun umso gespannter auf ihre angekündigte Reaktion macht.

Kurz nach diesem Aufruf meldete sich Gloria bereits mit einem ersten Update zurück. In einer weiteren Story erklärte sie, dass sie ein Statement zu der angeblich diffamierenden Äußerung aus der anderen Partei vorbereitet habe. "Ich habe jetzt ein Statement zu der besagten Story geschrieben und lasse das jetzt an meinem Anwalt prüfen, ob das so gepostet werden kann", teilte sie mit. Gloria stellte zudem in Aussicht, dass ihr Statement bald online gehen werde, sobald ihr Anwalt grünes Licht gegeben habe. Gleichzeitig deutet die Prüfung durch einen Anwalt darauf hin, dass die Reality-TV-Bekanntheit auch rechtliche Maßnahmen in Betracht zieht.

Nikola hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Die beiden lernten sich in der Branche kennen und waren für eine Weile verheiratet. Nach der Trennung wird jedoch immer deutlicher, dass sie wenig Gutes übereinander zu sagen haben. Glorias direkte Art, Angriffe nicht unbeantwortet zu lassen, ist für ihre Fans nichts Neues, doch die Situation bleibt angespannt. Vor wenigen Wochen machte sie deutlich, dass das Thema Scheidung für sie abgeschlossen sei. "Wir sind geschieden. Ich hab meinen Mädchennamen wieder – was soll man da jetzt noch besprechen?", äußerte sie sich genervt auf Instagram.

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, September 2025