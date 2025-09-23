Wiesn-Drama zerstörte Serkan Yavuz' Hoffnung auf Comeback

Serkan Yavuz (32) hoffte vor dem Wiesn-Drama auf ein Liebes-Comeback mit seiner Ex Samira (31). Das einstige Reality-TV-Traumpaar gab Anfang des Jahres seine Trennung bekannt, nachdem Serkan seiner Frau fremdgegangen war. In den vergangenen Monaten schienen sich die beiden wieder anzunähern – doch dann teilte Samira öffentlich gegen ihn aus. Wie der ehemalige Kampf der Realitystars-Gewinner in seinem Podcast "UnReal" preisgibt, vermutet er, dass mehr hinter dem Eklat steckt. Samira habe zuletzt nur noch vermeintlich Negatives in ihrer Beziehung gesehen. "Jetzt, dieser öffentliche Post – obwohl sie ja wusste, was eigentlich Phase war – war für mich ein klares Signal. Ich glaube, sie wollte damit den endgültigen Schlussstrich ziehen", so Serkan.

Die Auseinandersetzung scheint Serkans letzte Hoffnung auf ein Liebes-Comeback zunichtegemacht zu haben. Dennoch zeigt sich der 32-Jährige reflektiert: "Es ist ihr gutes Recht, wenn sie nicht möchte und nicht kann und mir vielleicht auch die Möglichkeit gegeben hat, wofür ich ihr extrem dankbar bin, [...]. Vielleicht hat sie gemerkt, auch wenn er sich bemüht, die Sachen macht, er kommt nicht an mich ran. Kann alles sein – das respektiere ich", betont er. Gleichzeitig deutet er die Situation auch als Zeichen "von oben": "Vielleicht war es der große Paukenschlag, der jetzt zeigen soll: Es ist besser, ihr geht jetzt getrennte Wege, bevor es noch komplett ausartet. Kümmert euch um die Kinder, das macht ihr eh gut. Und für alles andere wird sich ein Weg ergeben."

Noch vor wenigen Tagen sprach der ehemalige Sommerhaus-Bewohner in Sam Dylans (34) Show "Iconic Drama" darüber, wie sehr er sich wünsche, wieder mit der Mutter seiner zwei Töchter zusammenzukommen. Nun scheint die Beziehung jedoch endgültig der Vergangenheit anzugehören. "Ich wünsche ihr alles Gute, auch wenn sie mich mit dieser Aktion extrem auf die Palme gebracht hat", erklärt er in seinem Podcast. Bereuen will Serkan sein Werben um Samira dennoch nicht. "Mir ist nichts wichtiger gewesen, als diese Frau an meiner Seite zu haben", betont er und schließt ab: "Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe mich bemüht – vielleicht in ihren Augen nicht gut genug. Ich weiß für mich, in meinen Augen: Ich habe sehr viel dafür getan."

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit