Serkan Yavuz erzählt von seinem peinlichsten Moment in 2025

Serkan Yavuz (32), bekannt aus dem Reality-TV, gewährte in der neuesten Folge seines Podcasts UnREAL ungewöhnlich ehrliche Einblicke in sein Leben. Im Rahmen einer Fragerunde, die er über Instagram initiiert hatte, wandten sich zahlreiche Fans mit persönlichen Fragen an ihn. Gefragt nach seinem peinlichsten Moment des Jahres 2025, erinnerte sich der 30-Jährige an den Skandal um seinen Seitensprung mit seiner damaligen Affäre Evanthia Benetatou (33). "Das Peinliche war ja, als irgendwann jeder wissen wollte, was da genau war", erklärte Serkan. Besonders die öffentliche Aufmerksamkeit und das monatelange Interesse rund um die Affäre hätten ihn stark belastet.

Der Seitensprung, den Serkan seiner Ehefrau Samira Yavuz (32) gegenüber eingestehen musste, sorgte nicht nur privat für Spannungen, sondern wurde auch öffentlich zum Dauerbrenner. Besonders unangenehm war für den Reality-Star, dass die Affäre selbst in TV-Shows aufgegriffen wurde, an denen unter anderem Evanthia teilnahm. Serkan äußerte, dass Formate wie "Die Abrechnung" und "Forsthaus Rampensau" das Thema immer wieder ins Zentrum rückten. "Jeder wollte einfach nur wissen, was ich da für eine Scheiße fabriziert habe", sagte er offen in seinem Podcast über den medialen Druck und die ungewollte Aufmerksamkeit.

Serkan und seine Ex-Frau Samira, die ebenfalls aus der Reality-TV-Welt bekannt ist, lernten sich durch das gemeinsame Format Bachelor in Paradise kennen. Das Paar heiratete später und gründete eine kleine Familie. Samira brachte zwei gemeinsame Kinder zur Welt. Trotz des Skandals und der damit verbundenen öffentlichen Aufmerksamkeit scheint die Familie weiterhin zusammenzustehen – auch wenn beide mit der romantischen Beziehung mittlerweile abgeschlossen haben. Evanthia Benetatou, die als Drittbeteiligte ebenfalls viel Kritik einstecken musste, hat in den vergangenen Jahren wiederholt betont, ihr Leben auf ihren Sohn und neue Projekte zu fokussieren. Auch sie wurde durch ihre Auftritte im Reality-TV bekannt.

Imago Serkan Yavuz beim Social Event der Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, April 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

ProSieben, Joyn Serkan Yavuz bei "Das große Promi-Büßen"