So feiert Kronprinzessin Mette-Marit dieses Jahr Weihnachten

Weihnachten verbringt Kronprinzessin Mette-Marit (52) mit Kronprinz Haakon (52) und den Kindern Ingrid Alexandra und Sverre Magnus abseits des Protokolls in der Berghütte des Paares in Uvdal. Der norwegische Hof bestätigte die Pläne kurz, nachdem klar wurde, dass die an Lungenfibrose erkrankte Royal eine Lungentransplantation braucht. Während König Harald und Königin Sonja (88) die Feiertage wie gewohnt in ihrer Winterresidenz in Oslo begehen, sucht die Familie des Thronfolgerpaares die Ruhe in den Bergen – rund 200 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt. Die Entscheidung fiel wenige Tage nach dem Krankheits-Update, das in Norwegen für viel Anteilnahme sorgte.

Das Holzhaus in Uvdal, Medienberichten zufolge etwa 150 Quadratmeter groß, gilt seit Jahren als Rückzugsort der Familie. Schon zum vierten Advent hatten Mette-Marit, Haakon und die Kinder in einem Video aus Skaugum vorweihnachtliche Einblicke gegeben: Der Baum wurde gemeinsam geschmückt, in Strickpullovern, mit handgemachten Anhängern und den in Norwegen so beliebten Flaggen-Girlanden in den Zweigen. Doch über der festlichen Stimmung liegt Sorge. Am 19. Dezember hieß es vom Hof, die Prinzessin bereite sich auf eine Transplantation vor. "Ich hatte immer gehofft, dass wir die Krankheit mit Medikamenten in Schach halten können", sagte Mette-Marit dem Sender NRK. Nun sei der Eingriff der nächste notwendige Schritt, auch wenn der Zeitpunkt der Aufnahme auf die Warteliste laut Arzt noch offen ist. Zusätzlich belastet die Familie der anhängige Strafprozess gegen Marius Borg Høiby (28), der ab Februar beginnen soll.

Abseits der offiziellen Termine richtet die Familie in diesen Tagen ihren Blick auf Nähe und Normalität. Freunde beschreiben die Hütte als Ort, an dem gemeinsam gekocht, Karten gespielt und lange Spaziergänge gemacht werden. Haakon und Mette-Marit teilen seit Jahren die Vorliebe für einfache Winterrituale – Feuer im Kamin, warme Suppe nach dem Skitag, keine Galauniform, dafür dicke Wollsocken. Ingrid Alexandra und Sverre Magnus gelten als eingespielt, wenn es ums Schmücken und um die Playlist für Heiligabend geht. Auch im erweiterten Kreis ist die Sorge groß; König Harald und Königin Sonja sprechen offen darüber, wie sehr die Krankheit der Schwiegertochter das Familienleben prägt. Und doch bleibt Raum für zarte Traditionen, die der Familie Halt geben, wenn draußen die Lichter leuchten und drinnen der Baum funkelt.

IMAGO / Gonzales Photo Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen

Imago Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, 2023

LISE AASERUD/AFP/Getty Images Die norwegische Königsfamilie während Prinzessin Ingrid Alexandras Konfirmation