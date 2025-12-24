"Wicked"-Darstellerin Cynthia Erivo erhält Innovation Award

Cynthia Erivo (38) wird vom London Critics' Circle mit dem Derek Malcolm Award for Innovation ausgezeichnet – verliehen wird die Ehrung bei der 46. Ausgabe der Film Awards am Sonntag, 1. Februar 2026, in London. Die Schauspielerin und Sängerin, die derzeit mit ihrer Elphaba-Darstellung in Wicked weltweit für Gesprächsstoff sorgt, reiht sich damit in eine exklusive Runde ein. Zuvor hatten Colman Domingo (56) und Avatar-Star Zoe Saldaña (47) den Preis erhalten. Geehrt wird Cynthia für ihren Innovationsgeist über Film, Musik und Bühne hinweg – ein Moment, der Fans und Branche gleichermaßen aufhorchen lässt.

In einem Statement an das Branchenmagazin Deadline zeigte sich Cynthia dankbar: "Ich bin so tief geehrt, den Derek Malcolm Award for Innovation anzunehmen und in dieser Weise vom London Film Critics' Circle anerkannt zu werden, einer Gruppe, die ich sehr bewundere und die mich durch meine Karriere begleitet hat." Weiter sagte sie: "Dies war ein unglaubliches Jahr für den Film, und die Möglichkeit, Elphaba, die Verkörperung einer Wegbereiterin, auf die Leinwand zu bringen, war eines meiner größten Privilegien." Auch Jane Crowther, Vorsitzende des Critics' Circle, lobte die Preisträgerin: "Wir sind so begeistert, Cynthia diese Ehre zu geben, in Anerkennung ihrer innovativen Arbeit, die Geschichten erzählt, die erhellen, inspirieren und herausfordern", sagte sie gegenüber Deadline.

Cynthia, in London geboren und zwischen Bühne und Leinwand zuhause, hat sich mit ihrer Mischung aus starker Stimme und intensiver Leinwandpräsenz ein treues Publikum erarbeitet. Ihre Community begleitet sie seit frühen Musicalrollen und feiert besondere Momente, wenn die Künstlerin Einblicke hinter die Kulissen teilt, etwa Probenrituale oder kleine Glücksbringer, die sie zu Premieren mitnimmt. Weggefährtinnen und Weggefährten beschreiben sie als fokussiert und warmherzig, jemand, der Ensembles zusammenführt und Energie schenkt. In Interviews betont die Schauspielerin, wie wichtig ihr Austausch mit Fans ist – von kurzen Begegnungen an der Stage Door bis zu Nachrichten, die sie in herausfordernden Drehphasen motivieren. So wächst um Cynthia eine Verbindung, die weit über die große Geste eines Award-Abends hinausgeht.

Getty Images Cynthia Erivo bei den Oscars 2025

Getty Images Cynthia Erivo im März 2025

Getty Images Cynthia Erivo bei den Tony Awards 2025 in New York