Wohngemeinschaft mit Oliver Pocher? Pietro bezieht Stellung

Pietro Lombardi (33) hat nach seiner Trennung von Laura Maria Rypa (29) aktuell ein eher unkonventionelles Zuhause: Der Sänger wohnt vorübergehend bei Comedian Oliver Pocher (47). Doch eine klassische Wohngemeinschaft führen die beiden nicht, wie der Musiker auf Instagram klarstellte. "Also WG würde ich das nicht nennen", erklärte er in einem Posting. Er habe im Keller von Olivers Haus einen eigenen Bereich mit separatem Eingang – rund 25 Quadratmeter groß. Dadurch könne er unabhängig leben, ohne das Privatleben von Oliver und seinen Kindern zu stören.

In seinem Statement betonte Pietro, wie wichtig ihm diese Abgrenzung ist. "Wenn ich abends nach Hause komme, gehe ich nicht über Ollis Haustür, sondern direkt in mein Zimmer, eben über diesen separaten Eingang", erläuterte er. Ihm wäre es unangenehm, jedes Mal durch das gesamte Haus laufen zu müssen, obwohl er alle dort Lebenden persönlich kennt. "Am Ende haben sie auch ein Privatleben, und da habe ich nichts drin verloren", fügte der Sänger hinzu. Die momentane Situation bezeichnete er als ideale Übergangslösung. Es gebe keinen Druck, schnell etwas Neues finden zu müssen, und er könne in Ruhe nach vorne blicken.

Bevor Pietro bei dem Comedian unterkam, hatte der Musiker zunächst Unterschlupf bei seiner Familie und anderen Freunden gesucht. Erst danach bot Oliver ihm an, vorübergehend bei sich einzuziehen. "Olli hat mir angeboten, zu ihm zu ziehen. Es soll eigentlich nur vorübergehend sein. Mal schauen. Ich habe mein eigenes Zimmer und meinen eigenen Eingang", bestätigte Pietro gegenüber Bild. Die Wohnung, in der der Sänger nun lebt, war zuvor von Alessandra Meyer-Wölden (42) genutzt worden. Sie gilt als enge Vertraute von Oliver und fand nach ihrem Auszug passenderweise nur wenige Häuser weiter eine neue Bleibe – ausgerechnet in jenem Mietshaus, in dem Pietro und Laura zuvor gemeinsam gelebt hatten. Das größere, gemeinsam geplante Haus bezog danach Laura mit den Kindern allein.

Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023