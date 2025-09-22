Pietro Lombardi zieht nach Trennung bei Oliver Pocher ein

Pietro Lombardi (33) hat nach der überraschenden Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) ein neues Zuhause gefunden – und zwar bei niemand Geringerem als Comedian Oliver Pocher (47) in Köln. Der Sänger bestätigte gegenüber Bild: "Olli hat mir angeboten, zu ihm zu ziehen. Es soll eigentlich nur vorübergehend sein. Mal schauen. Ich habe mein eigenes Zimmer und meinen eigenen Eingang." Zuvor hatte Pietro Unterschlupf bei seiner Familie und weiteren Freunden gefunden, doch nun ist der DSDS-Star Teil der wohl bekanntesten Männer-WG Deutschlands.

Um seinem Kumpel Obdach gewähren zu können, musste Oliver jedoch zunächst Platz schaffen: Zuletzt lebte in den Räumen, die nun dem Sänger zur Verfügung stehen, Olivers Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42), mit der er trotz der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Doch sie fand fußläufig eine passende Bleibe: Alessandra, die drei Kinder mit dem Comedian hat, zog skurrilerweise nur wenige Häuser weiter in genau das Mietshaus, in dem Pietro und Laura zuvor lebten. Dieses diente dem ehemaligen Paar als Übergangslösung, bis das neue gemeinsame Haus bezugsfertig war. Diese geräumigere Immobilie wurde inzwischen allein von Laura und ihren Kindern bezogen.

Die Männer-WG dürfte eine willkommene Abwechslung für Pietro sein, der nach der Trennung vor wenigen Wochen einen Neuanfang wagt. Oliver, der sich in der Vergangenheit oft über das chaotische Liebesleben des ehemaligen "DSDS"-Jurors lustig machte, zeigt sich in dieser Phase als treuer Freund. Der Comedian kennt sich selbst bestens damit aus, Trennungen und Neuordnungen in der Wohnsituation zu managen: Er hatte damit zuletzt nach der Trennung von Amira Aly (32) alle Hände voll zu tun, die einst ebenfalls in genau dem Mietshaus lebte, in dem jetzt Alessandra wohnen wird.

Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln

Panama Pictures / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, 2023

ActionPress/Coldrey,James Olli Pocher und Pietro Lombardi