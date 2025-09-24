Affäre und Co.: Marlene Lufen packt über ihr Liebesleben aus

Moderatorin Marlene Lufen (54) hat überraschend intime Details aus ihrem Liebesleben preisgegeben. In einem Gespräch mit der Autorin Paula Lambert (51) offenbarte sie in ihrem "M wie Marlene – wie gelingt das Leben?"-Podcast, dass sie in früheren Beziehungen sowohl betrogen wurde als auch selbst eine Affäre hatte. Besonders einschneidend sei für sie gewesen, als sie erfuhr, dass ihr damaliger Partner sie hintergangen hatte. Dieses Erlebnis habe sie völlig aus der Bahn geworfen. "Das hat mich so beschäftigt, dass ich mich erst einmal mit Bügeln ablenken musste", schilderte Marlene ihre emotionale Reaktion. Doch auch sie selbst war nicht unschuldig: Die Moderatorin gestand, einst in einer Affäre "Pavel" genannt und unter diesem Namen abgespeichert worden zu sein, eine Erinnerung, die sie bis heute bewegt.

Marlene berichtete ebenfalls von einer anderen Beziehungskrise, in der die Verletzung durch Untreue eine körperliche Reaktion hervorrief. Damals habe sie ihrem Partner sogar einen "Arschtritt" verpasst, wofür sie bis heute keine Reue empfindet. Die Moderatorin, die sich mal zu einer Frau hingezogen fühlte, erklärte, dass solche Momente sie stark geprägt haben. Gleichzeitig betont sie, dass Untreue in ihrem Leben mittlerweile keine Rolle mehr spielt und sie seit einigen Jahren von Eifersucht und Misstrauen befreit ist. "Das ist ein sehr schönes Gefühl", gab sie erleichtert zu. Mit ihrer Offenheit möchte sie anderen Menschen das Gefühl geben, dass sie mit vergleichbaren Erfahrungen nicht allein seien.

Die Moderatorin, die Tag für Tag den Zuschauern des Sat.1-Frühstücksfernsehens den Morgen versüßt, scheint auch privat kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Dass sie sich öffentlich zu so persönlichen Themen wie Untreue und Liebeskummer äußert, dürfte viele überraschen. Marlene ist seit Jahrzehnten ein Gesicht der deutschen Fernsehlandschaft und wird vor allem für ihre Authentizität geschätzt. Auch bei ernsten Themen gelingt es ihr, ihre Erlebnisse so zu teilen, dass sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Geschichten wiederfinden können. Ein weiteres Mal zeigt sie, warum sie nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch privat so viele Sympathien genießt.

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen, Moderatorin

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen in der Schweiz, August 2024

Getty Images Marlene Lufen im November 2020 in Düsseldorf