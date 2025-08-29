Barbara Schöneberger beneidet Heidi Klums Aussehen

Barbara Schöneberger (51) hat im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" einmal mehr mit ihrer Offenheit überrascht. Die Moderatorin sprach über das Älterwerden und die Herausforderungen, die sie dabei spürt. Dabei gab sie zu, dass sie manchmal mit ihrem Körper hadere, besonders im Vergleich mit anderen Frauen. "Ich gucke mir halt schon Heidi Klum an und denke mir: 'Warum hat die so geile Beine?'", gestand Barbara ganz ehrlich. Sich selbst zu akzeptieren, sieht sie als wiederkehrende Aufgabe: "Es geht eigentlich darum, sich und der Natur jeden Tag aufs Neue zu vergeben."

In der Podcast-Folge war Barbara mit der Moderatoren-Kollegin Marlene Lufen (54) im Gespräch, die ihr in vielen Ansichten zustimmte. Auch Marlene betonte, wie wichtig es sei, das Älterwerden anzunehmen und nicht ständig Perfektion zu erwarten. "Man darf sich bloß nicht nur bei Instagram aufhalten und denken, dass das jetzt alles so ist", warnte Marlene vor den Idealen der sozialen Medien. Gemeinsam waren sie sich einig, dass es vor allem um Akzeptanz gehe – für den eigenen Körper und das, was die Natur mit sich bringt.

Barbara steht zu ihrer Haltung, sich nicht einfach gehen zu lassen. "Ich will weiterhin oben mitspielen", erklärte sie entschlossen, betonte dabei jedoch auch, dass ihr eine entspannte Lebensweise wichtig sei. Persönlich hat sie klar formuliert, dass sie bewusster auf sich selbst schauen möchte, anstatt sich zu stark mit anderen zu vergleichen. Zwischenmenschlich zeigte sich, wie viel Vertrauen und Empathie Barbara und Marlene in ihrem Gespräch teilten, was den offenen Einblick in diese Themen für die Zuhörer besonders nahbar und ermutigend machte.

Collage: IMAGO / APress, Instagram / heidiklum Collage: Barbara Schöneberger und Heidi Klum

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen im April 2025

Instagram / barbara.schoeneberger/ Barbara Schöneberger im Juli 2025