Bill Kaulitz hat auf der Wiesn mehrere Männer geküsst

Bill Kaulitz (36) hat auf dem diesjährigen Oktoberfest ordentlich gefeiert und dabei offensichtlich nichts anbrennen lassen. Der Sänger genoss die Wiesn in vollen Zügen und verriet in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", dass er sich jeden Tag einem neuen Flirt hingab. "Ich habe jeden Tag einen anderen Mann geküsst", verkündete er mit einem Augenzwinkern. Während die Atmosphäre in der Käfer-Wiesn-Schänke ausgelassen war, sorgte Bill mit seinem "Dating-Fieber" für hitzige Momente. So kam es an einem Abend zu einer heiklen Begegnung, als gleich drei seiner Flirts gleichzeitig auftauchten.

Die Situation brachte selbst seinen Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36), mit dem er den Abend verbrachte, in Verlegenheit. "Das war mir so unangenehm, da hab ich gleich weggeguckt", erinnerte sich der Musiker. Laut Bill herrschte durch das ungeplante Aufeinandertreffen erst mal dicke Luft im Festzelt: "Die haben sich fast geprügelt." Dass die drei Männer aufeinandertrafen, hielt den Sänger jedoch nicht davon ab, die Wiesn weiter zu genießen. Zu seinen Begleitern auf dem Fest zählten sowohl der ehemalige isländische Fußballstar Rúrik Gíslason (37) als auch Dauerflirt Jannik Kontalis (29), mit dem er sich einen Tag später ins Adrenalin-Abenteuer auf dem Free-Fall-Tower stürzte. Wer allerdings der mysteriöse dritte Mann war, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Auch Realitystar Jannik meldete sich bereits zu seinem gemeinsamen Datingabenteuer mit Bill auf dem Münchner Oktoberfest zu Wort und schwärmte in den höchsten Tönen. "Wir haben uns gesehen, gefunden, direkt verstanden. Uns ist alles egal und wir machen einfach das, worauf wir Bock haben", erklärte Jannik im RTL-Interview und bestätigte im selben Atemzug die Knutscherei mit dem Tokio-Hotel-Frontmann.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz und Rúrik Gíslason auf dem Oktoberfest

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles