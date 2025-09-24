Fake-Firma-Vorwürfe: Kim Virginia macht Hatern klare Ansage

Kim Virginia Hartung (30) hat in einer Instagram-Story jetzt ihre Kritiker ins Visier genommen. Die Reality-TV-Darstellerin nahm sich dabei die Hater vor, die ihre Angaben zur Existenz einer Firma in ihrer Wahlheimat Dubai anzweifeln. "So ziemlich jeder, der hierher auswandert, braucht eine Firma. Gehört zu einer der Grundvoraussetzungen", schrieb die Influencerin und unterstrich damit, dass sie und ihr Partner Nikola Glumac (29) sehr wohl ein Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten führen würden. Kim erklärte außerdem, dass sie nun den "Golden Visa"-Status hätten und sich von ihren alten Visa abmelden wollen.

Neben den klaren Worten an die Kritiker gewährte der Beauty & The Nerd-Star auch Einblicke in ihre Zukunftspläne und verriet ihren Followern weitere Details zur geplanten Hochzeit in Las Vegas. Unter anderem habe heute die Ringanprobe stattgefunden, wie Kim in ihrer Story enthüllte. Bereits in der Vergangenheit hatte das Paar offen über seine Lebensweise gesprochen und Einblicke in Jobs und private Projekte gegeben. Doch immer wieder sieht sich Kim mit Kommentaren konfrontiert, die sie als schlecht informiert und anmaßend bezeichnet: "Manche Menschen haben so wenig Ahnung und dazu so viel Meinung – und das in Zeiten von künstlicher Intelligenz, wo man kaum noch selbst nachdenken muss."

Wie genau sie und Nikola ihr Geld verdienen, hatte die 30-Jährige erst vor wenigen Wochen verraten. In einer Fragerunde auf Instagram teilte die Reality-TV-Darstellerin mit: "Wir arbeiten beide in der Immobilienbranche." Besonders stolz zeigte sie sich damals auf Nikolas Entwicklung. "Ich weiß noch, wie er in Australien das erste Mal auf gut Glück seine Drohne geflogen ist", erinnerte sich die Influencerin an die Anfänge ihres Verlobten, der heute als Videograf für Luxusimmobilien arbeitet.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars