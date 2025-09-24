Gigi Hadid und Ex Zayn feierten Khais Geburtstag gemeinsam

Gigi Hadid (30) hat eine seltene Bemerkung über ihren Ex-Partner Zayn Malik (32) gemacht, mit dem sie die fünfjährige Tochter Khai teilt. Anlass war die Geburtstagsfeier des kleinen Mädchens, von der das Supermodel am Montag Fotos auf Instagram veröffentlichte. Gigi schwärmte in der Bildunterschrift: "Dich zu feiern, ist jedes Jahr der beste Tag überhaupt. Alles Gute zum fünften Geburtstag, du Licht meines Lebens!" Als ein Fan kommentierte, dass er sich gewünscht hätte, Khais Vater wäre anwesend gewesen, stellte Gigi klar: "Sie war an ihrem Geburtstag mit uns beiden zusammen!", ergänzt durch ein rosa Herz-Emoji.

Für die Outdoor-Party, die durch ihre Natürlichkeit begeisterte, hatte sich Gigi bewusst gegen ein übertriebenes Promi-Event entschieden. Stattdessen gab es Ballons, Bastelstationen und einen mehrstufigen herzförmigen Geburtstagskuchen mit der Aufschrift "Alles Gute zum fünften Geburtstag, Khai". Viele Fans lobten diesen bodenständigen Ansatz in den Kommentaren. "Ich liebe, wie natürlich es ist, wie eine echte Kindergeburtstagsfeier", schrieb ein Nutzer, während ein anderer hinzufügte: "Endlich eine normale Geburtstagsparty ohne Luxusbombast." Gigi gewährte ihren Followern zudem einen nostalgischen Moment, indem sie ein Foto ihrer Tochter im Reitoutfit teilte, das sie selbst als Kind getragen hatte.

Nach ihrer Trennung 2021 scheinen Gigi und Zayn ihre Elternrolle einvernehmlich und liebevoll zu gestalten. In der Vergangenheit hatte das Model gegenüber Vogue erzählt, dass sie und Zayn ihre Betreuungspflichten gemeinsam planen und einen freundschaftlichen Umgang pflegen: "Wir unterstützen uns gegenseitig und halten uns gegenseitig den Rücken frei." Beide achten darauf, Khais Privatsphäre zu schützen, auch wenn Gigi hin und wieder Einblicke in das Leben ihrer Tochter gewährt. Gigi ist seitdem mit Bradley Cooper (50) romantisch in Verbindung gebracht worden – die beiden sollen sich bei einem Kindergeburtstag kennengelernt haben, an dem beide jüngst teilnahmen.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai, September 2025

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid im Mai 2016

ActionPress / Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid, April 2025