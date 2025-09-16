Gigi Hadid & Bradley Cooper beim Händchenhalten abgelichtet

Am Sonntagabend wurden Gigi Hadid (30) und Bradley Cooper (50) in New York City händchenhaltend gesichtet. Das Paar besuchte eine Cocktailparty von Filmemacher Baz Luhrmann in dessen Bar im East Village, um die bevorstehende Oktober-Ausgabe der Vogue zu feiern. Gigi, die das Cover der Ausgabe zusammen mit ihrer langjährigen Freundin Kendall Jenner (29) ziert, zog alle Blicke in einem glamourösen Kleid mit geometrischem Muster auf sich. Bradley wirkte lässig-elegant in einem dunklen Hemd von Louis Vuitton, kombiniert mit schwarzen Hosen und Timberland-Boots.

Ihre Beziehung sorgt seit 2023 immer wieder für Gesprächsstoff, nachdem sie erstmals gemeinsam in New York gesichtet worden waren. Das Model und der Schauspieler erhielten in der Anfangszeit ihrer Beziehung Unterstützung von Taylor Swift (35), die ihnen ihr Strandhaus in Rhode Island für Treffen abseits der Öffentlichkeit zur Verfügung stellte. In einem Interview mit US Magazine sprach Gigi offen über die Herausforderungen des Datings als prominente Person und lobte Bradley für seinen kreativen Einfluss und seine Inspiration. "Er gibt mir so viel Ermutigung und Glauben an mich selbst", schwärmte sie.

Bereits vor wenigen Monaten hatten Insider berichtet, dass Bradley mit dem Gedanken spielte, Gigi einen Heiratsantrag zu machen. "Er könnte ihr die große Frage schon in den nächsten Monaten stellen", verriet ein Vertrauter gegenüber Page Six. Damals hieß es außerdem, dass das Paar auch über eine gemeinsame Zukunft mit einer großen Patchworkfamilie nachdenkt. Beide sind bereits Eltern: Der Schauspieler ist Vater von Lea (8), während das Model die kleine Khai (4) aus ihrer früheren Beziehung mit Zayn großzieht.

Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid

action press / Nassou.fr / BACKGRID Bradley Cooper und Gigi Hadid im Juni 2025

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und ihre Tochter Khai, 2025