Härteste Staffel? Erster "7 vs. Wild"-Trailer hat es in sich

Den Satz "Das war die härteste Staffel überhaupt" haben die 7 vs. Wild-Fans schon häufiger gehört. Doch dieses Mal könnte er tatsächlich zutreffen. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder kleine Einblicke in die Location und die Regeln für die fünfte Staffel der Survivalshow. Jetzt veröffentlicht Prime Video einen ersten Trailer – und der zeigt, wie gefährlich diese Staffel wirklich war. Zu sehen sind die Teilnehmer größtenteils in der Gruppe, obwohl es hier und da wohl auch kleine Alleingänge gab. In den Tiefen des Amazonas-Dschungels begegnen sie giftigen Schlangen, Spinnen und allerlei anderem Getier. Auch Blut fließt schon in den Ausschnitten.

Zudem strapaziert diese Extremsituation offenbar auch den Gruppenfrieden. Wer sich in die Haare bekommt, wird natürlich noch nicht gezeigt. Am Lagerfeuer ist allerdings Streamerin Fibii (19) zu sehen, die meint: "Der tut so, als ob er alles weiß." Darüber hinaus zeigt sich auch der Regenwald von seiner besten Seite – und zwar wortwörtlich, denn das Wetter ist alles andere als sonnig und gemütlich. "Eine Nacht ohne Regen würde mir vollkommen reichen", beschwert sich unter anderem Outdoor-Profi David Leichtle. Durch den Dauerregen bleiben den Teilnehmern Privilegien wie trockene Kleidung oder ein Schlafplatz ohne Nässe verwehrt. Kleine Erfolge zeigt der Trailer aber auch: So löst beispielsweise David, der mit einem ganzen Bambusrohr voller frisch gefangener Fische ins Camp kommt, einen Sturm der Begeisterung aus.

Weil die fünfte Staffel "7 vs. Wild" sich in ein so gefährliches Gebiet wagt, hat die Produktion auch die Regeln ein wenig angepasst. Während die Teilnehmer in der vergangenen Staffel in den kalten Bergen Neuseelands entscheiden durften, ob sie zusammenbleiben oder alleine losziehen, gibt es diesmal keine Option: Komplett alleine darf niemand in den Urwald ziehen – dafür ist das Gebiet zu unberechenbar. Demnach wird wohl keiner der im Trailer gezeigten Kandidaten komplett alleine gewesen sein. Der Fokus der Gruppe liegt auch nicht darauf, ein taugliches Lager zu bauen: Ihre Aufgabe ist es, die regelmäßigen Challenges zu bewältigen und am Schluss den Weg zurück in die Zivilisation zu finden.

Prime Video / Agentur filmcontact Plakat der fünften Staffel "7 vs. Wild"

Instagram / xfibii Fibii, deutsche Streamerin

7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

