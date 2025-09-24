Mit Nacktbaden: So wild war Charli XCX' Hochzeitsparty

Charli XCX (33) und George Daniel (35) haben es wieder getan: Die Sängerin und der Drummer der Band The 1975 feierten ihre Hochzeit zum zweiten Mal – in dieser Runde mit einer glamourösen Party in Italien. Nachdem die beiden vor rund zwei Monaten in London im kleinen Kreis geheiratet hatten, folgte nun das große Fest mit zahlreichen prominenten Gästen. Unter anderem waren laut People Emily Ratajkowski (34), Julia Fox (35) und Troye Sivan mit dabei. Die Feier, die in einer atemberaubenden Location in Sizilien stattfand, ließ offenbar keine Wünsche offen: Ob ausgelassene Tänze, Crowd-Surfing oder sogar Nacktbaden – diese Hochzeit war laut der begeisterten Gäste alles andere als gewöhnlich.

Die Braut trug bei der Zeremonie ein maßgeschneidertes Outfit der New Yorker Designerin Danielle Frankel. Das Kleid aus elfenbeinfarbener Seide beeindruckte mit aufwendigen Details wie feinen Chiffon-Bändern, barocken Perlen und handbestickten Organza-Blüten. Schon vor der Feier zelebrierten Charli und George das besondere Wochenende mit ihren Freunden – darunter auch Georges Bandkollegen und deren Partner. Instagram-Fotos zeigen sie unter anderem beim nächtlichen Tanz in einem prunkvollen Ballsaal. Auf der Party selbst wurde es dann richtig wild, als The 1975-Leadsänger Matty Healy (36) spontan von der Bühne ins Publikum sprang, um auf den Händen der Feiernden zu surfen.

Charli, geboren als Charlotte Emma Aitchison, startete ihre Karriere früh mit eigenen Popsongs, die sie selbst schrieb, produzierte und auf MySpace veröffentlichte. 2012 gelang ihr der Durchbruch als Songwriterin und Feature-Künstlerin, etwa mit Icona Pops Hit "I Love It". Schnell machte sie sich einen Namen für eingängige, experimentelle Popmusik, die Genregrenzen sprengt. Alben wie "True Romance" und "Sucker" zeigten ihre Fähigkeit, Mainstream und avantgardistische Sounds zu verbinden. Im Laufe der Jahre wurde sie zur kreativen Kraft hinter vielen Hits anderer Künstlerinnen, darunter Größen wie Iggy Azalea (35), Rita Ora (34) und Camila Cabello (28).

Anzeige Anzeige

Instagram / charli_xcx George Daniel und Charli XCX im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / charli_xcx George Daniel und Charli XCX in Italien, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Charli XCX bei den BRIT Awards 2025