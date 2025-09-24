Olli weint: AYTO-VIP-Antonia ist nicht sein Perfect Match

Der große Moment in der neuesten Folge von Are You The One – Reality Stars in Love endet für Antonia Rot und Oliver Ginkel in einem Schock. Nach einem harmonischen Date, das die beiden Reality-TV-Stars nach einem gewonnenen Spiel genießen durften, wurden sie von den anderen Kandidaten in die Matchbox geschickt. Doch statt eines Happy Ends folgt die bittere Erkenntnis: Sie sind kein Perfect Match. "Ich bin abgef*ckt, ich kann es mir nicht erklären", äußerte Oliver seine Enttäuschung. Auch Antonia zeigte sich fassungslos: "Für mich entspricht das, was ich auf dem Bildschirm gesehen habe, nicht der Wahrheit. Das ist einfach eine Lüge."

Die Nachricht traf Oliver besonders hart. Zurück in der Villa konnte er seine Emotionen nicht mehr zurückhalten und ließ seinen Tränen freien Lauf. Sein Mitstreiter Jonny Jaspers (32) zeigte allerdings wenig Mitgefühl: "Ach, die sollen mir aufhören mit dieser gespielten Traurigkeit." Eine ähnlich kritische Haltung zeigte Kandidatin Beverly, die Antonia und Oliver ihre Enttäuschung ebenfalls nicht ganz abkaufte. Trotz der schwierigen Situation betonten die beiden jedoch, wie wichtig sie füreinander geworden seien. Schon während des Dates hatte Oliver Antonia romantische Worte gewidmet: "Ich habe so eine Vision von uns beiden. Boxen ist mein Leben und ich hatte es noch nie, dass ich dachte, ich brauche jemanden dabei. Aber ich glaube, du kannst mir diesen Druck nehmen und die Sicherheit geben."

Für zusätzliche Aufregung sorgte der Einzug von Jimi Blue Ochsenknecht (33) in die Villa. Der bekannte Überraschungsgast stellte die Dynamik zwischen den Kandidaten kräftig auf den Kopf. Nur fünf Tage hat der Musiker Zeit, um sein Perfect Match zu finden. Doch vor allem Jonny machte schnell klar, dass er Jimi nicht unterstützen wollte. Promiflash hakte bei Oliver nach, was dahinter stecken könnte. "Jonny hat irgendwie gegen jeden was gehabt. Das ist wie bei Prinz Marcus von Anhalt – wenn er sauer wird, wird er knallrot wie ein Tomatenkopf", witzelte der Boxer. Er vermutete außerdem, dass Eifersucht im Spiel sei: "Die Frauen beachten ihn kaum, und jetzt ist auch noch ein neuer Mann da, der ihm zusätzlich Konkurrenz macht."

Anzeige Anzeige

Instagram / oliver.ginkel Oliver Ginkel, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia.rot Reality-TV-Star Antonia Rot postet Bilder auf Instagram, Mai 2024.

Anzeige Anzeige

Instagram / jonnyjaspers Jonny Jaspers, Realitystar