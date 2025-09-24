Reality-TV mal anders: Das ist die neue Show "Der Promihof"

Ab dem 15. Oktober wird bei RTLZWEI die neue Realityshow "Der Promihof" zu sehen sein, in der Stars und Reality-Newcomer ihr gewohntes Glamour-Leben gegen ein Abenteuer auf dem Land eintauschen. Wie das Presseportal berichtet, kämpfen die Teilnehmer dabei unter der strengen Aufsicht von Landwirt Nino Sifkovits (30), bekannt aus Formaten wie Diese Ochsenknechts, auf einem Bauernhof in Polen nicht nur mit tierischen Mitbewohnern, sondern auch mit harten Regeln und Herausforderungen. Neben knallharter Arbeit gibt es für die Promis auch die Chance auf den Jackpot von 100.000 Euro – allerdings nur, wenn sie die Hofregeln einhalten und sich im Wettbewerb durchsetzen.

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen diverse Aufgaben und Spiele wie etwa das "Große Ausmisten", bei dem entschieden wird, wer den Hof verlassen muss, oder das "Mätsch-Feld", wo ein Safety-Ticket errungen werden kann. Ebenso können die Prominenten in der sogenannten "Bauer Bänk" den Jackpot entweder sichern oder sogar erhöhen. Nino bringt dabei echtes Bauernhof-Wissen in die Show ein, denn der Hofbetreiber aus der Steiermark weiß genau, wie man einen Hof erfolgreich bewirtschaftet. Mit diesen Rahmenbedingungen verspricht "Der Promihof" jede Menge Drama, Unterhaltung und nicht zuletzt schmutzige Ställe.

Nino, der mit seiner Ehefrau Cheyenne Ochsenknecht (25) den Chianinahof in der Steiermark führt, ist den Reality-Zuschauern längst kein Unbekannter mehr. Schon in der TV-Doku "Diese Ochsenknechts" gab er Einblicke in sein Leben als Landwirt und Familienvater. Nun bringt er seine Expertise und seine durchsetzungsstarke Art auf den "Promihof". Ob die TV-Stars den rauen Hofalltag meistern oder an den Herausforderungen scheitern, wird sich zeigen. Für Fans von Reality-TV heißt es jedoch schon jetzt: Einschalten und mitfiebern – ab dem 15. Oktober um 20:15 Uhr auf RTLZWEI oder vorab ab 8. Oktober auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Der Promihof"-Logo

Anzeige Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Nino Sifkovits, "Diese Ochsenknechts"-Star

Anzeige Anzeige

IMAGO / Horst Galuschka Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht, Oktober 2024

Anzeige