Nach Promihof-Aus: Nadja ist enttäuscht von Realitystars

Reality-TV-Star Nadja Großmann wurde bei der Show Der Promihof von ihren Kollegen rausgewählt. Die Entscheidung ihrer Mitbewohner scheint bei ihr einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Im Gespräch mit Promiflash zieht sie ein ernüchterndes Fazit über die Reality-TV-Szene: "Rückblickend hat sich meine Meinung über die Reality-Bubble leider bestätigt. Viele dort sind einfach falsch und lassen dich beim ersten Windstoß fallen – nur für ein bisschen Reichweite und Fame."

Die kritischen Worte richten sich nicht gegen eine einzelne Person, sondern gegen das, was Nadja als Muster in der Branche erkannt haben will. Für sie sei das Buhlen um Aufmerksamkeit wichtiger als echte Loyalität, schildert sie im Promiflash-Interview: "Von Menschen, die außer einer künstlichen Show-Persona nichts zu bieten haben, darf man eben auch nicht mehr erwarten." Mit ihrer nüchternen Bilanz macht Nadja klar, wie ernüchtert sie auf Intrigen, wechselnde Allianzen und schnelle Loyalitätsbrüche zurückblickt.

Nadjas Teilnahme bei "Der Promihof" sorgte bereits während der Ausstrahlung für Aufsehen, vor allem durch Spannungen mit anderen Kandidaten. Ihre Konfrontation mit Mitstreiter Cosimo Citiolo (44) dürfte vielen Zuschauerinnen und Zuschauern in Erinnerung geblieben sein. Zwischen Nadja und Pinar Sevim kam es zu einem Patt, bevor Cosimo schließlich das Zünglein an der Waage spielte und sie aus der Show wählte – ein Schritt, der offenbar auf alte Differenzen bei The Power zurückzuführen war.

RTLZWEI Nadja Großmann bei "Der Promihof"

Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, August 2025

RTLZWEI Cosimo Citiolo und Nadja Großmann bei "Der Promihof"