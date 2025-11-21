Titelloser Andrew Mountbatten-Windsor erstmals gesichtet

Andrew Mountbatten-Windsor (65) wurde erstmals seit dem Entzug seiner royalen Titel wieder in der Öffentlichkeit gesehen. Der Brite zeigte sich auf dem Anwesen von Schloss Windsor bei einem Ausritt hoch zu Ross. Begleitet wurde er dabei von einer weiblichen Person, mit der er angeregt plauderte. Die Fotos, die von der britischen Daily Mail aufgenommen wurden, entstanden am Morgen des 17. November 2025.

Die Aufnahmen des ehemaligen Prinzen in der Herbstsonne nähren den Eindruck, dass Andrew noch immer nicht aus der Royal Lodge ausgezogen ist, obwohl der Palast den Abschied aus dem 30-Zimmer-Anwesen angekündigt hat. Berichten zufolge soll der Bruder von König Charles (77) künftig in Sandringham untergebracht werden. Experten rechnen laut Daily Mail jedoch damit, dass sich der Umzug einige Monate hinziehen könnte. Unterdessen kursieren Berichte, Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) erwäge, den Winter in der portugiesischen Villa ihrer Tochter Eugenie (35) zu verbringen. Auch sie muss die Royal Lodge auf Anordnung verlassen.

Andrew zog sich in den vergangenen turbulenten Monaten auffällig zurück, nachdem seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) erneut Schlagzeilen gemacht hatten. Die Buchveröffentlichung des Epstein-Opfers Virginia Giuffre (†41) trug maßgeblich dazu bei und zog sogar neue Ermittlungen gegen den Royal nach sich. In ihren Memoiren warf sie Andrew vor, sie für sexuellen Kontakt bezahlt und dies als selbstverständlich erachtet zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor und Sarah Ferguson 2025 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025