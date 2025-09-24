So entdeckte Sommerhaus-Jochen Affäre seiner Ex-Frau

Jochen Horst (64) ist mit seiner Ehefrau Tina Horst derzeit im Sommerhaus der Stars zu sehen und kann auf eine beeindruckende Beziehungsbilanz zurückblicken: Das Paar ist seit 25 Jahren verheiratet und hält damit den Beziehungsrekord der aktuellen Staffel, wie die Saarbrücker Zeitung berichtet. Dank ihrer langjährigen Verbindung und Erfahrung könnte das Paar bei den Herausforderungen der Show als unschlagbares Team gelten. Das Liebesleben des Grimme-Preisträgers war jedoch nicht immer so beständig wie in seiner aktuellen Ehe. Seine frühere Beziehung endete, nachdem er eine Affäre seiner damaligen Frau aufdeckte, wie er nun der Bild-Zeitung verriet.

In den 1990er-Jahren war Jochen mit Schauspielkollegin Anouschka Renzi (61) verheiratet: "Ich hatte in meiner ersten Ehe zufällig mal das Handy meiner Frau in der Hand. Es war gar nicht so sehr die Nachricht, die ich plötzlich auf dem Display sah, sondern die Reaktion, als ich sie daraufhin ansprach. Die passte einfach nicht." In einem Interview mit RTL gestand er, selbst nicht immer moralisch gehandelt zu haben, was ihn später dazu inspirierte, ein Buch über das Thema zu schreiben. 2024 veröffentlichte er den Ratgeber mit dem provokanten Titel "Wie habe ich eine Affäre". Mit Tina hingegen sei Fremdgehen laut eigener Aussage kein Thema: "Ich will Tina auf keinen Fall verletzen. Das würde ich nie tun."

Jochen und Tina lernten sich 2000 in Berlin kennen und heirateten nur zwei Jahre später. Neben seiner Schauspielkarriere, die von Serien-Rollen bis zu internationalen Produktionen reicht, entdeckte Jochen zuletzt auch Reality-TV für sich. Erst im Vorjahr nahm er an Promi Big Brother teil und schaffte es bis ins Finale. Auch für neue Herausforderungen wie das "Sommerhaus der Stars" zeigt er sich offen. Ob das Paar mit ihrem eingespielten Teamwork die anderen Kandidaten übertrumpfen kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Anzeige Anzeige

Joyn Jochen Horst, "Promi Big Brother"-Teilnehmer, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Anouschka Renzi beim 50. Jubiläum von Apart Fashion in Berlin

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Tina und Jochen Horst, Sommerhaus-Kandidaten 2025