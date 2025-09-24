So sieht Paris Furys Abendroutine mit sieben Kindern aus

In ihrem beeindruckenden Anwesen in Morecambe gab Paris Fury einen Einblick in ihre abendliche Routine mit sieben Kindern. Die Ehefrau von Boxer Tyson Fury (37), die Mutter von Venezuela, Prince John James, Prince Tyson II, Valencia, Prince Adonis Amaziah, Athena und Prince Rico ist, teilte auf Instagram ein Zeitraffervideo, das die Vorbereitung der jüngeren fünf auf die Nachtruhe zeigt. Vom Baden über das Anziehen von Pyjamas bis hin zum Zähneputzen war zu sehen, wie lebhaft es im Hause Fury zugeht. "Der Abend ist laut, hektisch und immer wieder dasselbe, aber sie werden nicht für immer Babys sein", schrieb Paris dazu und äußerte, wie sehr sie das Leben im Chaos trotzdem schätzt.

Ihre Worte fanden großen Anklang bei ihren Fans, die sich in den Kommentaren mit der Mutter verbunden fühlten. Viele Eltern schwelgten in Erinnerungen, als die eigenen Kinder noch klein waren, und lobten Paris für ihre Einstellung. "Ich finde ein Kind schon anstrengend, Respekt, Paris, du bist eine wundervolle Mutter", schrieb ein Fan. Trotz des großen Erfolgs und Vermögens der Familie betont Paris immer wieder, wie wichtig ihr das gemeinsame Familienleben ist. Mit einem wöchentlichen Gehalt von knapp 3.800 Pfund könnte sie sich sicherlich Unterstützung für den Alltag leisten – doch allem Anschein nach genießt sie das Leben im Trubel in vollen Zügen.

Die lebensnahen Einblicke von Paris folgen auf die jüngsten romantischen Neuigkeiten des Paares. Vergangenen Monat erneuerten sie ihr Ehegelübde zum dritten Mal in Frankreich – ein Ort, der für beide eine besondere Bedeutung hat. Paris, die Tyson mit 15 Jahren bei der Hochzeit eines gemeinsamen Freundes kennengelernt hatte, unterstützt ihren Mann seit Beginn ihrer Beziehung. In schwierigen Zeiten, als Tyson mit Depressionen kämpfte, stand sie ihm zur Seite – eine Verbindung und Unterstützung, die er selbst oft als lebensrettend beschreibt. Die beiden teilen seit ihrer Hochzeit im Jahr 2008 nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre Erfolge und Herausforderungen, stets verbunden durch ihre Familie.

Instagram / parisfury1 Paris und Tyson Fury und ihre Kinder

Instagram / parisfury1 Paris Fury und Familie im September 2025

Instagram / parisfury1 Tyson und Paris Fury mit ihren Kindern, Nizza, August 2025