Kind mit 16 verlobt: Paris Fury will noch nicht Oma werden

Paris Furys Tochter Venezuela wird bald ihren Freund heiraten. Die Frau von Profi-Boxer Tyson Fury (37) steht zu einhundert Prozent hinter ihrem Kind – doch für eine Sache ist sie noch nicht bereit: Paris möchte auf keinen Fall jetzt schon Oma werden. "Meine Tochter hat sich gerade verlobt, wir haben über Enkelkinder gesprochen. Hoffentlich in ein paar Jahren, aber – oh mein Gott – ich kann mir gar nicht vorstellen, Oma zu sein", erzählt die Schauspielerin im Podcast "Extraordinary Life Stories". Aber sollte sie doch jetzt schon Oma werden, könne Paris sich vorstellen, eine glanzvolle Oma zu sein: "Es wird ein großartiger Moment im Familienleben sein, aber es wäre auch ein bisschen beängstigend – ich könnte eine glamouröse Oma sein."

Grundsätzlich scheint Paris sich aber auf Enkelkinder zu freuen. Sollte Venezuela aber jetzt Kinder bekommen, wäre sie eine Teenie-Mutter – immerhin ist sie erst 16 Jahre alt. Das bliebe sicher nicht ohne Kritik, denn schon die Hochzeit der Jugendlichen stieß im Netz auf ordentlich Gegenwind. Im Interview mit Sunday Mirror verteidigte Paris, dass sie ihrer Tochter erlaubte, so jung zu heiraten. "Ich habe sie zwar ermutigt, so lange wie möglich zu warten, aber sie ist fest entschlossen. [...] Es ist das, was sie will", erklärte die 35-Jährige. Die Hochzeitsvorbereitungen haben aber offenbar noch nicht begonnen, denn erst muss Venezuela noch die Eltern ihres Verlobten kennen – vorher wird nicht geheiratet.

Dass Paris dem Wunsch ihrer Tochter, zu heiraten, obwohl sie noch ein Teenager ist, nachgab, könnte mit ihrer eigenen Liebesgeschichte zusammenhängen. Sie verlobte sich mit ihrem Mann Tyson, als sie selbst 17 Jahre und er 19 Jahre alt war. Das Jawort gaben die beiden sich 2008 in ihrer britischen Heimat Doncaster. Bereut haben sie das aber offenbar nie: Sie gelten als echtes Traumpaar des britischen Box-Sports und sind stolze Eltern von sieben Kindern. Sein Versprechen erneuerte das Ehepaar erst im August zum dritten Mal. Bei Instagram schwärmte Tyson von der Trauung: "Wir hatten den schönsten Tag in Frankreich. Dieser Ort birgt für uns viele besondere Erinnerungen."

Instagram / parisfury1 Paris Fury, Influencerin

Instagram / tysonfury Tyson Fury, Paris Fury und ihre Kinder im August 2025

Getty Images Tyson Fury und Paris Fury, Ehepaar

