Süße Worte: AYTO-Calvin-Blond macht Joanna Liebesgeständnis

Bei Are You The One – Reality Stars in Love schwebt Calvin Steiner, alias Calvin Blond, auf Wolke sieben. In Folge 14 der Show offenbarte der Realitystar Kandidatin Joanna nun endlich seine Gefühle: "Ich habe gesagt, dass ich mich in dich verliebt habe", gestand er ihr in einem emotionalen Moment. Joanna, die offenbar ebenso angetan von Calvin ist, strahlte über beide Ohren und ließ ihn wissen, dass sie seine Worte sehr schätzt: "Das ist auf jeden Fall schön zu hören", erwiderte sie erfreut.

Calvin, der in der Villa kein Geheimnis aus seiner Schwärmerei gemacht hat, überschüttete Joanna schon zuvor im Interview-Raum mit Komplimenten. Sie sei mit Abstand die "schönste, tollste, süßeste und wirklich die beste Frau" im Haus. Er beschrieb sie als echtes Geschenk Gottes und ließ durchblicken, dass keine andere Frau an sie heranreicht. Die besondere Verbindung der beiden sorgt nicht nur bei den Kandidaten der Show, sondern auch bei den Zuschauern für Herzklopfen und Begeisterung.

Zuvor machte Calvins Auserwählte jedoch vor allem mit ihrem Matchbox-Verkauf Schlagzeilen. Noch bevor Moderatorin Sophia Thomalla (35) die Regeln genau erklären konnte, rief sie lautstark "verkauft" – bekam dafür jedoch nur 20 Euro. Damit sorgte sie für viel Unverständnis bei den anderen Teilnehmern. Calvin Ogara brachte es damals direkt auf den Punkt: "Bruder, ein Zwanni. Bist du dumm?" Auch Sandra Janina (26) konnte ihren Frust nicht zurückhalten. "Junge, so dumm!", machte sie ihrer Enttäuschung Luft. Durch den Deal wurde die Auflösung um ein mögliches Perfect Match zwischen Sandra und Kevin Njie (29) zunichtegemacht.

RTL / Frank Beer Collage: "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten Calvin und Joanna

Instagram / calvinsteinerr Calvin Steiner, "Germany Shore"-Kandidat

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Joanna