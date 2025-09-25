Bill Kaulitz übernimmt doch keine Rolle in neuer ZDF-Serie

Bill Kaulitz (36) wird doch nicht die Hauptrolle in der neuen ZDF-Serie "The Comeback" übernehmen. Ursprünglich war geplant, dass der Tokio Hotel-Sänger den Charakter des Flo, eines ehemaligen Teenieschwarms, der seine alte Band wieder zusammentrommeln möchte, spielt. Das ZDF bestätigte nun jedoch gegenüber DWDL, dass die Zusammenarbeit aus terminlichen Gründen nicht zustande gekommen sei. Stattdessen konnte Schauspieler und Musiker Tim Sander (47) für die Rolle verpflichtet werden. Die Dreharbeiten zur Serie haben bereits begonnen und sollen noch bis Dezember laufen.

Tim Sander bringt reichlich Erfahrung mit, insbesondere durch seine frühere GZSZ-Rolle. "The Comeback" erzählt die Geschichte von Flo, der nach 20 Jahren wieder in die Musikwelt eintauchen will. Unterstützt wird er dabei von einer bunt gemischten Besetzung, zu der unter anderem Daniel Sträßer und Eidin Jalali zählen. Auch hinter den Kulissen gibt es prominente Namen: Detlef D! Soost (55) sorgt für die Choreografien, während Bülent Aris die musikalischen Elemente beisteuert. Die Serie, die in Köln gedreht wird, wartet zudem mit Gastauftritten von bekannten Gesichtern wie Sandy Mölling (44) auf.

Bill Kaulitz bleibt derweil weiterhin mit anderen kreativen Projekten aktiv. Gemeinsam mit seinem Bruder Tom sorgt er mit dem beliebten Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" und der gemeinsamen Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" für beste Unterhaltung. Besonders über letztere konnten die Geschwister in den vergangenen Jahren eine neue Generation von Fans für sich gewinnen – und durften sich in diesem Jahr sogar über den deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" freuen.

Imago Bill Kaulitz im Juni 2025

Imago Detlef Soos im Juli 2025

Getty Images Bill und Tom Kaulitz im Juni 2024