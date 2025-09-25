Die Wachsfigur von Kai Pflaume hat eine fehlende Fingerkuppe

Eine ganz besondere Ehre wurde Moderator Kai Pflaume (58) zuteil: Im Madame Tussauds Berlin wurde am 24. September eine detailgetreue Wachsfigur von ihm enthüllt. Der 58-Jährige zeigte sich begeistert von seinem lebensechten Ebenbild. Besonders die liebevolle Berücksichtigung seiner markanten Gesichtszüge wie Lachfalten lobte er im Gespräch mit RTL: "Ich finde, die Lachfalten, die ich mir verdient habe, sind sehr gut getroffen." Doch nicht nur das – ein auffälliges Detail macht die Figur zu etwas ganz Besonderem: Auch die fehlende Fingerkuppe der rechten Hand wurde originalgetreu nachgebildet.

Seit seinem zweiten Lebensjahr lebt Kai mit dieser Besonderheit und freut sich, dass das Team von Madame Tussauds sie berücksichtigt hat. "Es wäre wirklich seltsam, wenn meine Wachsfigur plötzlich fünf vollständige Finger hätte", erklärte er schmunzelnd im Gespräch mit RTL. Die Erstellung der Figur ist ein weiteres Highlight in der Karriere des beliebten Moderators, der nie aufhört, sich selbst treu zu bleiben und positiv zu denken. Mit einem Lächeln versehen, repräsentiert die Figur nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich den stets optimistischen Star.

Kais Lebensgeschichte ist ohnehin bemerkenswert. Vor seiner erfolgreichen Laufbahn als Moderator trat er 1991 als Kandidat in der Show "Herzblatt" auf, moderiert damals von der TV-Legende Rudi Carrell (†71). Dieser Auftritt markierte den Beginn einer beeindruckenden Karriere, in der er später Formate wie Wer weiß denn sowas? zu Publikumslieblingen machte. Trotz seines Erfolgs hat Kai seine natürliche Ausstrahlung beibehalten, die sowohl im echten Leben als auch bei seiner Wachsfigur im Berliner Museum spürbar ist.

