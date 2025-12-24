Penny Lancaster: So ärgert Rod Stewart sie beim Dekorieren

Penny Lancaster (54) hat verraten, wie sie und Rod Stewart (80) Weihnachten feiern – und wo es bei den Vorbereitungen kracht. Im Podcast "Routes" von Jenni Falconer erzählte sie, dass ausgerechnet der Tannenbaum zum kleinen Krisenherd in der sonst festlichen Familienidylle wird. Während sie stundenlang Farbschemata und Deko plant, schmuggelt Rod beim Schmücken gerne ein Kehrblech und eine Bürste zwischen die glänzenden Kugeln, um sie zu ärgern. Gefeiert wird zu Hause in Essex, und diesmal wird es besonders voll: Gegenüber dem Magazin Hello sagte Penny, dass zwei von Rods älteren Kindern aus den USA mit drei Enkeln anreisen. "Ich bin sehr, sehr aufgeregt, denn hier kommt Oma ins Spiel", sagte sie.

Für den großen Tag holt die TV-Persönlichkeit außerdem Unterstützung ins Haus: "Wir haben einen Koch, der kommt", sagte sie bei "Routes". So könne sie nach all der Vorbereitung den Weihnachtstag genießen und nichts verpassen. Für die Familienbande aus Amerika hat Penny laut Hello zudem Programm gebucht: eine Fahrt mit der Dampfbahn und ein Besuch in einem leuchtenden Garten mit Weihnachtsmann. Auch der Heiligabend ist fest verplant, inklusive Weihnachtsliedern und "Silent Night" bei Kerzenschein.

Abseits des Trubels zeigt sich, wie sehr Penny und Rod die gemeinsamen Rituale schätzen, die sie seit ihrem Kennenlernen Ende der 90er Jahre aufgebaut haben. Die beiden, die 2007 heirateten und die Söhne Alastair und Aiden großziehen, verbinden ihre Patchwork-Familie inzwischen über Kontinente hinweg durch solche Feiertagsmomente. Penny erzählt immer wieder, wie sehr ihr das große Familienleben bedeutet und wie sorgfältig sie das Haus gerade zu Weihnachten vorbereitet, damit sich alle Generationen unter einem Dach wohlfühlen. Rod, der acht Kinder aus verschiedenen Beziehungen hat und längst mehrfacher Großvater ist, findet in diesen Tagen nicht nur als Rockstar, sondern auch als Familienvater und Opa seinen Platz am langen Esstisch.

Getty Images Rod Stewart und Penny Lancaster im November 2023

Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart bei der Premiere von "Mission: Impossible - The Final Reckoning" in London

Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart im Februar 2020