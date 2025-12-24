Wow: Taylor Swift spendet eine Million für den guten Zweck

Taylor Swift (36) hat anlässlich der Feiertage eine großzügige Spende in Höhe von einer Million US-Dollar an die Organisation "Feeding America" überwiesen. Die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation, Claire Babineaux-Fontenot, bestätigt dies in einer Erklärung auf Instagram: "Wir sind Taylor Swift dankbar, dass sie Familien unterstützt, die von Hunger betroffen sind. Ihre Großzügigkeit zeigt uns, was möglich ist, wenn wir zusammenkommen, um in dieser Feiertagssaison und darüber hinaus volle Tische zu sichern." Begleitet wurde die Nachricht von einem Motiv in Orange-Glitter und Mintgrün, das an Taylors Album "The Life of a Showgirl" angelehnt ist.

Taylor hat sich im Laufe ihrer Karriere immer wieder für gute Zwecke eingesetzt. Bereits im vergangenen Jahr spendete sie fünf Millionen Dollar, um die von Hurrikan Helene betroffenen Gebiete zu unterstützen. Auch während ihrer "Eras Tour" bewies sie ihr Engagement: In jeder Stadt, in der sie auftrat, stellte sie großzügige Spenden an lokale Tafeln bereit. Zusätzlich bedankte sich die Musikerin bei ihrer Tour-Crew mit großzügigen Bonuszahlungen.

Neben ihrem Engagement für wohltätige Zwecke ist Taylor Swift auch für ihre besondere Beziehung zu ihren Fans bekannt. Erst vor Kurzem half sie einem kleinen Fan besonders: Die Sängerin spendete 100.000 Dollar, um die medizinischen Kosten der zweijährigen Lilah zu decken, die gegen einen seltenen Hirntumor kämpfte. Inspiriert von Taylors Großzügigkeit engagierten sich auch zahlreiche Fans und leisteten zusätzliche Spenden, sodass Lilah ihre Krebsbehandlung heute erfolgreich abgeschlossen hat.

Anzeige Anzeige

IMAGO / UPI Photo Taylor Swift, Februar 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Imagn Images Taylor Swift, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024