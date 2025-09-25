Nach Geburt: So geht es Lisa und Furkan Akkaya mit Baby Xavi

Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Ehemann Furkan Akkaya (24) strahlen vor Freude: Vor wenigen Tagen ist ihr zweiter Sohn Xavi auf die Welt gekommen. Doch der kleine Neuankömmling sorgt für turbulente Nächte, wie Furkan, genannt Akka, jetzt in seiner Instagram-Story verriet: "Er möchte nachts nicht schlafen, schläft lieber tagsüber. Warum auch immer, vielleicht will er uns ärgern." Trotz der schlaflosen Nächte könnte das junge Paar nicht glücklicher sein. Neben dem Babyglück steht für die Familie auch noch eine aufregende Veränderung an.

Die kleine Familie steht kurz vor einem großen Schritt: dem Umzug in ihr neues Haus. Bereits am Wochenende soll die Wohnungsübergabe stattfinden, wie Akka weiter berichtete: "Das wird jetzt alles ein bisschen stressig, mit zwei Babys, die ganzen Sachen rüberzubringen, Sachen aufzubauen, et cetera." Doch die Akkayas sehen den Dingen optimistisch entgegen. Die wichtigsten Dinge für das neue Heim sind bereits bestellt, und die Vorfreude auf den Neuanfang scheint über die Sorge vor Umzugsstress zu überwiegen.

Lisa und Akka, die gemeinsam durch ihre Auftritte in der Reality-TV-Welt, wie zum Beispiel Temptation Island V.I.P., bekannt wurden, verbinden Familie und Öffentlichkeit geschickt. Nach der Geburt von Xavi teilten sie stolz erste Bilder des kleinen Jungen mit ihren Fans auf Instagram. Bereits ihr erstgeborener Sohn Emilio hatte ihren Alltag komplett verändert – nun meistern sie das Leben mit zwei kleinen Kindern, während sie zugleich neue Kapitel aufschlagen. Mit ihrer offenen Art begeistern sie ihre Follower und halten sie über ihr Leben stets auf dem Laufenden.

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025

Instagram / akkaoriginal Xavi Akkaya, Sohn von Lisa und Furkan Akkaya

Instagram / lisa.straube Lisa Marie und Furkan Akkaya, Februar 2025