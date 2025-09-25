Violet Affleck hält nach Pandemie am Maskentragen fest

Violet Affleck (19), die 19-jährige Tochter der Hollywood-Stars Jennifer Garner (53) und Ben Affleck (53), trat kürzlich bei den Vereinten Nationen in New York ans Rednerpult. Im Rahmen der Veranstaltung "Gesunde Raumluft: Ein globaler Aufruf zum Handeln" hielt die Yale-Studentin laut den Berichten von People eine eindringliche Ansprache, in der sie sich für die Bedeutung von Schutzmasken und besseren Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 einsetzte. "Es ist Vernachlässigung in höchstem Maße, Kindern in die Augen zu schauen und zu sagen: 'Wir wussten, wie wir euch schützen können, und wir haben es nicht getan'", erklärte sie den Zuhörern und trug dabei selbst eine Maske.

Seit Jahren ist es ein großes Anliegen der Promi-Tochter, auf die Folgen von Covid-19 aufmerksam zu machen. In ihrer Rede kritisierte Violet die Erwachsenen scharf für ihren "alarmierenden Mangel an Verantwortungsbewusstsein" und mahnte, dass die Rückkehr zur Normalität oft auf Kosten des Schutzes der Jüngsten und Schwächsten gehe. Sie forderte, gefilterte Luft als Menschenrecht ebenso anzuerkennen wie sauberes Wasser, und warnte eindringlich vor den langfristigen Gefahren einer "Welle von Neuinfektionen". Bereits in der Vergangenheit hatte Violet ihre Stimme bei anderen Gelegenheiten erhoben, etwa in einem Artikel im "Yale Global Health Review" oder vor dem Aufsichtsrat von Los Angeles.

Violets Engagement kommt nicht von ungefähr, denn sie hatte 2019 selbst mit den Folgen einer postviralen Erkrankung zu kämpfen, wie sie einmal verriet. Die Erstsemester-Studentin ist bekannt dafür, fast immer eine Maske zu tragen, selbst auf Familienfotos mit ihren berühmten Eltern ist sie oft die einzige, die einen Mund-Nasen-Schutz trägt. Angesichts der aktuellen Gefährdungslage wirkt das permanente Maskentragen für viele Fans eher wie ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit – und für viele schlicht übertrieben.

Anzeige Anzeige

Imago Violet Affleck, September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Violet Affleck, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Imago Jenifer Garner und Violet Affleck, Mai 2024

Anzeige