Thanksgiving-Reunion: Jen Garner und Bens Kids sind happy

Jennifer Garner (52) und ihr Ex-Mann Ben Affleck (52) verbrachten den diesjährigen Thanksgiving-Feiertag zusammen. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin People ausplauderte, waren die drei gemeinsamen Kinder des ehemaligen Paares – Violet (19), Fin (15) und Samuel (12) – begeistert von der Familien-Reunion. "Die Kinder lieben es, wenn alle zusammen sind. Jennifer hat das Abendessen bei sich zu Hause veranstaltet. Es war ein schönes Thanksgiving", verriet der Informant. Besonders gefreut hat sich die Familie außerdem, da die älteste Tochter Violet für die Feiertage von der Universität Yale nach Hause kam.

Ein Vertrauter berichtete bereits zuvor gegenüber Page Six, dass der 52-Jährige es als "Segen" empfinde, den amerikanischen Feiertag mit Jennifer und den drei Kindern zu verbringen, weil er er selbst sein kann, wenn sie alle zusammen sind. "Obwohl Ben und Jennifer schon seit einiger Zeit getrennt sind, fühlt er sich bei ihr immer noch sehr wohl", erklärte die Quelle weiter. In diesem Jahr nutzten die zwei Hollywood-Stars den Feiertag zudem, um gemeinsam mit ihren Kindern eine gute Tat zu vollbringen: Sie halfen bei der Mission Midnight für Obdachlose mit, 2.000 Menschen eine warme Mahlzeit zu geben.

Ben und Jennifer, die sich 2015 nach zehn Jahren Ehe trennten, pflegen eine freundschaftliche Co-Elternschaft. Die 52-Jährige war ihrem Ex-Mann außerdem eine große Stütze, als er sich in diesem Jahr von Jennifer Lopez (55) getrennt hat. "Ben hat sich Jen [Garner] in vielerlei Hinsicht anvertraut. Besonders in den vergangenen Monaten, als es mit J.Lo nicht gut lief", erklärte ein Promi-Kenner dazu gegenüber Us Weekly. Musikerin J.Lo hatte nach zwei Jahren Ehe im August die Scheidung eingereicht.

Anzeige Anzeige

Backgrid Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

Anzeige Anzeige