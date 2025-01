So süß knuddelt Ben Affleck Tochter Violet bei Wiedersehen

Ben Affleck (52) hat seine Tochter Violet (19) wohl so richtig vermisst. Am Samstag traf der Schauspieler in Brentford nach längerer Zeit wohl sein Kind wieder. Auf aktuellen Fotos ist zu sehen, wie er Violet liebevoll umarmt und am liebsten gar nicht wieder loslassen möchte. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, freute sich Ben aber mal so richtig, seinen Nachwuchs zu sehen. Da Violet momentan auf die Uni geht, ist anzunehmen, dass das Vater-Tochter-Duo sich nicht so oft zu Gesicht bekommt.

Vermutlich wird Ben aber auch einfach froh sein, dass Violet unversehrt ist, während in Südkalifornien nach wie vor die Waldbrände wüten. Der Batman-Star musste wie viele Tausende Menschen ebenfalls aus seinem Zuhause in Pacific Palisades flüchten. Derzeit soll er bei seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) untergekommen sein, wie TMZ berichtete – ihre Villa ist aktuell nicht von den Bränden betroffen. Die beiden sind bereits seit einigen Jahren geschieden, sollen sich aber nach wie vor sehr gut verstehen.

Ben spendet Jennifer sicherlich eine Menge Trost. Denn sie musste während der Waldbrände einen schweren Verlust verkraften: Eine Freundin der "30 über Nacht"-Darstellerin starb in den Flammen. "Ich habe eine Freundin verloren. Sie kam nicht rechtzeitig raus", brachte der Hollywoodstar im Interview mit MSNBC fast kaum raus. Jennifer versucht den vielen Betroffenen momentan zu helfen, wo sie nur kann. "Wir wollen unsere Hände in Arbeit stecken, wir wollen irgendwie helfen", berichtete sie.

ActionPress / X17 Ben Affleck und seine Tochter Violet

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2013

