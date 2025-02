Violet Affleck fühlte sich in J.Lo-Trennung als Schachfigur

Violet Affleck (19), die älteste Tochter von Ben Affleck (52) und Jennifer Garner (52), hat offenbar den Kontakt zu ihrer früheren Stiefmutter Jennifer Lopez (55) abgebrochen. Wie ein Insider gegenüber der Daily Mail erklärte, soll sich die 19-Jährige während der turbulenten Trennung ihrer Familie wie eine "Schachfigur" zwischen ihrem Vater und der Sängerin gefühlt haben. Trotz der zuvor engen Beziehung zu J.Lo zog sich Violet im Laufe der letzten Monate immer weiter zurück – anscheinend nachdem sie gemerkt hatte, wie belastend die öffentliche Scheidung für ihren Vater ist. Die offizielle Trennung des Paares wurde im Januar finalisiert.

Während der Ehekrise wurde Violet zunächst immer mehr in J.Los Leben integriert, was sogar ihre Eltern überrascht haben soll. Die Studentin verbrachte Zeit mit der Familie Lopez, trug Designerkleider der Sängerin und begrüßte deren Schwester Lynda Lopez auf ihrem College-Campus. Jennifer Garners Unterstützung für diese Verbindung blieb dennoch bestehen, da sie das Glück ihrer Tochter stets in den Vordergrund stellte. Laut dem Insider war es jedoch Violets wachsende Nähe zu J.Lo, die später Fragen aufwarf – insbesondere, als die Scheidung unausweichlich wurde und Violet zu erkennen begann, wie sehr ihr Vater unter der Situation litt.

Die medienwirksame Trennung entfachte nicht nur bei Fans großes Interesse, sondern belastete auch alle Beteiligten. Hinter den Kulissen hatte Violet schon immer eine starke Bindung zu ihrem Vater, was wohl auch eine Rolle bei ihrem Rückzug gespielt hat. So verriet eine Quelle gegenüber der Daily Mail: "Violet ist äußerst intelligent und wird letztendlich immer ein Papakind bleiben. Deshalb sieht man sie nicht mehr bei öffentlichen Auftritten mit J.Lo." Obwohl die Trennung von Ben und J.Lo für viele Fans überraschend war, scheinen die Parteien friedlich auseinandergegangen zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Violet Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / X17 Ben Affleck und seine Tochter Violet im Januar 2025

Anzeige Anzeige