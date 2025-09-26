Blitzgeburt von Xavi: Lisa Marie Akkaya bettelte um PDA

Lisa Marie Akkaya (24) hat ihren zweiten Sohn Xavi zur Welt gebracht – doch die Geburt war alles andere als entspannt. In einer Fragerunde mit ihren Followern schilderte die Influencerin jetzt die dramatischen Stunden im Kreißsaal. Der kleine Xavi kam so schnell, dass es für eine PDA, also eine Periduralanästhesie, nicht mehr gereicht hat. "Ich habe gebettelt und geheult, aber es hätte nichts mehr gebracht", erklärte sie auf Instagram. Trotz unfassbarer Schmerzen und Muskelkrämpfen in beiden Beinen musste sie weiter pressen und atmen. "Ich habe gedacht, ich schaffe es nicht mehr – das war ein absoluter Endgegner."

Im Vergleich zu ihrer ersten Geburt sei es dieses Mal deutlich glimpflicher verlaufen. Während sie nach der Geburt ihres ersten Sohnes Emilio noch schwerere Verletzungen zu verkraften hatte, sei bei Xavi nun "nur" der Ischiasnerv in Mitleidenschaft gezogen worden. "Ich bin gerissen, aber nicht tief, und wurde genäht. Zum Glück war das Nähen dieses Mal nicht so schlimm wie damals bei Emilio." Besonders dankbar zeigte sich Lisa Marie gegenüber den Hebammen und ihrer Ärztin, die sie mit viel Unterstützung und positiver Energie durch diesen extrem belastenden Moment begleitet haben.

Nach der dramatischen Blitzgeburt kann Lisa Marie inzwischen jedoch aufatmen und die Zeit mit ihrem kleinen Sohn genießen. Sie und Baby Xavi sind wohlauf und freuen sich über den gelungenen Start ins gemeinsame Leben. Der Neuzugang macht das Glück der kleinen Familie komplett: Gemeinsam mit dem älteren Bruder Emilio wird der frischgebackenen Zweifach-Mama wohl in der nächsten Zeit nicht langweilig – doch die strahlende Lisa Marie genießt jede Sekunde mit ihren beiden Kindern. Für ihre Follower bleibt sie dabei eine Inspiration, indem sie auch die schwierigen Seiten ihres Alltags ehrlich teilt.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

Atalency Lisa Marie Akkaya mit ihrem Baby Xavi, September 2025

Atalency Lisa Marie Akkayas Sohn Emilio mit seinem Bruder Emilio, September 2025