Cardi B verlor Po-Piercing im Wert von 11.100 Euro im Klo

Cardi B (32) hat eine ungewöhnliche und teure Erfahrung hinter sich, die sie kürzlich im Podcast "Call Her Daddy" mit Alex Cooper (31) teilte. Die Rapperin verriet, dass sie sich Anfang des Jahres ein Po-Piercing stechen ließ, das mit echten Diamanten besetzt war und stolze 11.100 Euro kostete. Doch nur etwa einen Monat nach dem Eingriff ging das Schmuckstück verloren – und zwar im Strudel der Toilettenspülung. Cardi, die jüngst den Start ihrer Tour am 11. Februar angekündigt hatte, erzählte, wie sie verzweifelt ihre Kleidung und Unterwäsche durchsuchte, bevor die bittere Wahrheit feststand: "Es ging die Toilette herunter", sagte sie.

Obwohl die Prozedur für Cardi, die aktuell ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem neuen Freund, dem Footballspieler Stefon Diggs, erwartet, äußerst schmerzfrei verlief, wie sie erklärte, empfiehlt sie anderen dennoch nicht, es ihr nachzutun. Der Grund dafür sei, dass ihr Po aufgrund einer früheren plastischen Operation, bei der das Volumen reduziert wurde, taub ist: "Ich habe praktisch eine Bauchstraffung an meinem Po machen lassen ... Also ist die Haut an der Oberseite meines Pos taub." Die Rapperin resümierte: "Wenn ich also meinen Po piercen lasse, spüre ich nichts. Es war das einfachste Piercing aller Zeiten." Auch wenn der Piercer ihr anbot, das verlorene Stück zu ersetzen, gab sie an, bisher schlicht nicht in der Stimmung zu sein, das Piercing erneut machen zu lassen.

Die Musikerin ist bekannt für ihre Offenheit über Körpermodifikationen und intime Themen. Vor kurzem sorgte sie in demselben Podcast mit weiteren freizügigen Einblicken aus ihrem Leben für Aufsehen, als sie über ihre sehr persönlichen und wilden Sexfantasien sprach. Ihre unkonventionelle Art sorgt immer wieder für Schlagzeilen, doch neben all dem Glamour und den extravaganten Geschichten bleibt Cardi B immer auch nahbar für ihre Fans, die ihre Ehrlichkeit zu schätzen wissen. Erst 2017 feierte die dreifache Mutter, die von 2017 bis 2024 mit dem Rapper Offset (33) liiert war und noch verheiratet ist, ihren kommerziellen Durchbruch mit der Single "Bodak Yellow", die Platz eins der Charts erreichte. Ihr Debütalbum folgte 2018 und etablierte sie endgültig in der Musikwelt.

Getty Images Cardi B im Mai 2024

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Getty Images Offset und Cardi B, Rapper