Sommerhaus-Edda wehrt sich gegen Hassnachrichten im Netz

Edda Pilz, die derzeit im Sommerhaus der Stars zu sehen ist, hat die Nase nun voll. Seit der Ausstrahlung der Show wird der Reality-TV-Star verstärkt mit Hassnachrichten konfrontiert, die sie jetzt in ihrer Instagram-Story offenlegt. Die Screenshots zeigen teils erschreckende Beleidigungen wie "Du Ekelhafte. Wie kann man so nerven, ich hasse dich" oder "Wie krass armselig, wie hässlich innerlich wie äußerlich kann ein Mensch sein." In ihrer Story schreibt Edda, dass sie solche Kommentare inzwischen minütlich erhalte.

In ihrem ausführlichen Statement gab Edda zu, dass ihr Verhalten während der Dreharbeiten im Sommerhaus "nicht okay" gewesen sei, sie dies aber reflektiert und eingesehen habe. Sie betonte, dass Hass und Hetze dennoch keine angemessene Reaktion darauf seien. "Was in der Show passiert ist, liegt über sechs Monate zurück", erklärte sie und hob hervor, dass die Ereignisse nichts über das wahre Leben der Beteiligten aussagten. Die Reality-Teilnehmerin forderte eindringlich dazu auf, sich gegen Cybermobbing zu positionieren, und kündigte an, beleidigende Profile öffentlich sichtbar zu machen, um ein Zeichen gegen derartige Kommentare zu setzen.

Bereits während der Ausstrahlung der ersten Folgen "Sommerhaus der Stars" hatte Edda für Kontroversen gesorgt. Zuletzt eskalierte der Konflikt mit Ryan Wöhrl und dessen Freundin Lina Baumann und warf ein negatives Licht auf Edda. Nach der hitzigen Auseinandersetzung meldete sie sich auf Instagram mit einem öffentlichen Statement und entschuldigte sich für ihr Verhalten. Doch Lina reagierte alles andere als versöhnlich auf die Botschaft. Trotz der Kritik betont Edda, dass sie sich nicht in eine Opferrolle begeben wolle, sondern ein Umdenken anregen möchte.

RTL Edda Pilz bei "Das Sommerhaus der Stars" 2025

Das Sommerhaus der Stars, RTL Edda Pilz und Michael Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Mich Klotz, Edda Pilz, Ryan Wöhrl und Lina im "Sommerhaus der Stars"