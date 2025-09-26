"The Voice of Germany"-Staffel bringt Neuerungen mit sich

Die 15. Staffel von The Voice of Germany ist mit einigen Neuerungen gestartet und verspricht von Anfang an Spannung. Am gestrigen Donnerstag traten die Coaches Nico Santos (32), Shirin David (30), Michi Beck (57), Smudo (57) und Rea Garvey (52) in den Blind Auditions gegeneinander an, um die besten Gesangstalente für ihre Teams zu gewinnen. Dabei sorgte Letzterer bereits für Aufregung: In einer Premiere blockierte er Shirin gleich bei der ersten Performance der Staffel. Dieser gezielte Einsatz des "Blocks" kommt in diesem Jahr in besonders heiklen Momenten zum Einsatz – auch während der Überzeugungsversuche der Coaches.

Neben der verschärften Block-Regel gibt es diesmal auch einen "Joker", der für Überraschungen sorgen soll. Jeder Coach hat während der Blind Auditions nur eine einzige Münze, mit der er eine Jukebox aktivieren kann. Was genau dann passiert, bleibt ein Geheimnis – die Coaches und das Publikum dürfen gespannt sein. Zudem kehrt die beliebte "Comeback Stage" zurück, betreut vom britischen Sänger Calum Scott. Er entscheidet, welche ausgeschiedenen Talente noch einmal antreten dürfen, um sich einen Platz in den Liveshows zu sichern.

Musikalisch verspricht diese Staffel einiges, denn alte Hasen und neue Talente werden sich auf der Bühne messen. Denn: Auch die sogenannten "Allstars", frühere Kandidaten der Show, dürfen noch einmal um den Sieg kämpfen. Während die Hauptcoaches für hitzige Duelle um die Talente sorgen, wird vor allem Calums einfühlsame und unterstützende Art in seiner Rolle für besondere Momente sorgen. Mit Hits wie "Dancing On My Own" und "You Are The Reason" ist der Sänger kein Unbekannter und bringt nun den nötigen Feinschliff für Teilnehmer, die sich eine letzte Chance verdienen.

Joyn / Claudius Pflug Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025

Getty Images Rea Garvey, August 2024

Joyn / Richard Hübner Calum Scott bei "The Voice of Germany" 2025