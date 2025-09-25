Pikante Beichte: Cardi B plaudert wilde Sexfantasien aus

Cardi B (32) gab im Podcast "Call Her Daddy" einige ihrer wildesten Fantasien preis und zeigte erneut ihre gewohnt offene Art. Bei einem Spiel namens "'Fess or Text" fragte Gastgeberin Alex Cooper (31) die Rapperin nach einer bislang unausgesprochenen Fantasie. "Ich glaube, ich hab schon alles ausprobiert", scherzte Cardi, bevor sie eine Vorliebe offenbarte: ein Dreier mit einer "wirklich hübschen Frau". Besonders der Gedanke, sie zu küssen und an gewissen Stellen zu verwöhnen, reize sie. Auch zu anderen pikanten Themen äußerte sie sich: Orgasmen vortäuschen sei für sie schon lange kein Thema mehr, doch sie gestand, früher hin und wieder in diese Richtung gehandelt zu haben.

Doch das war noch nicht alles: Während Cardi B Themen wie "an den Zehen lutschen" als "Flop" abtat, zeigte sie in anderen Bereichen durchaus Experimentierfreudigkeit. Sie plauderte über ihre Meinung zu Männern mit extrem hohem Sexdrang und verriet sogar, dass sie nicht gerne zu ihrer eigenen Musik intim wird. Sollte sie sich aber jemals dafür entscheiden, würde der Song "On My Back" von ihrem neuen Album die einzige Wahl sein, scherzte sie. Zudem ließ die Grammy-Gewinnerin durchblicken, dass sie auch vor etwas unkonventionelleren Dingen nicht zurückschreckt – vorausgesetzt, ihr Partner ist ebenfalls dafür zu begeistern.

Mit Stefon Diggs, ihrem aktuellen Freund, scheint sie jedenfalls auf einer Wellenlänge zu sein. Die beiden machten ihre Liebe im Mai dieses Jahres öffentlich, sind aber schon seit Oktober 2024 romantisch verbunden. Im Podcast trug Cardi sogar ein Trikot des Footballspielers und ließ keinen Zweifel an ihrem Stolz. Die beiden erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind, wie die Vierfachmama in spe vor Kurzem in einem CBS-Interview selbst bekannt gab. Trotz ihrer Schwangerschaft bleibt sie beruflich aktiv und plant bereits ihre nächste Tour, deren Auftakt im Februar 2026 stattfinden soll.

Getty Images Cardi B bei der Fashion Week in Paris, September 2024

Getty Images Cardi B im Mai 2024

Instagram / iamcardib Cardi B und Stefon Diggs im Juni 2025