Trotz Schwangerschaft: Cardi B trainiert intensiv für Tour

Cardi B (32) ist dafür bekannt, ihren Körper nur wenige Tage nach einer Geburt im Fitnessstudio zu quälen: Nun bereitet sie sich bereits während ihrer vierten Schwangerschaft extrem hart auf ihre geplante Tour vor, wie sie mit ihren Fans via Social Media teilte. Die Rapperin, die die Gerüchte um ein weiteres Baby erst diese Woche gegenüber dem Sender CBS bestätigte, wirkt entschlossen, ihre Pläne durchzuziehen. Das neue Album "Am I the Drama?" erscheint am Freitag, und am 11. Februar soll der Tourstart folgen – nur einen Monat nach der Geburt ihres Kindes. In einem auf Instagram veröffentlichten Video machte Cardi unmissverständlich klar, dass sie nichts von ihren Plänen abhalten wird. "Ich will das so sehr, das lässt sich nicht beschreiben", erklärte sie entschlossen.

Die Musikerin hat sich ein straffes Programm auferlegt, um nach der Geburt sofort mit den Proben starten zu können. Noch vor Ankunft ihres Babys absolviert sie unzählige Termine: Mode-Events, Musikvideos und Magazin-Shootings. Sobald ihr neues Album veröffentlicht ist, will Cardi sich auf ein intensives Fitness- und Tanztraining konzentrieren, um perfekt vorbereitet auf die Bühne zu gehen. "Nichts und niemand kann mich aufhalten", betonte Cardi sichtlich motiviert. "Das ist das Schwierige für mich. Ich stehe um 6 Uhr morgens auf und gehe um 2 Uhr nachts ins Bett." Ihren Fans verspricht sie dabei Höchstleistungen, da sie sich verpflichtet fühlt, die lange Wartezeit auf ihre Rückkehr gebührend zu belohnen. Die "I Like It"-Interpretin ist der Überzeugung, es ihren Fans schuldig zu sein.

Auch privat gibt es Grund zur Freude: Cardi postete auf X ein gemeinsames Foto mit ihrem Freund, dem NFL-Star Stefon Diggs. Auf dem Bild wirkt das Paar sichtlich glücklich und verliebt. Für Cardi ist dies bereits das vierte Kind, wobei ihre jüngste Tochter Blossom Belle im letzten Jahr geboren wurde. Mit Stefon, der bereits Vater einer achtjährigen Tochter ist, scheint Cardi B, die im August 2024 die Scheidung von dem Vater ihrer ersten drei Kinder, dem Rapper Offset (33), eingereicht hat, ein neues Kapitel zu beginnen. Diese positive Energie spiegelt sich auch in ihrer Arbeit wider. "Ich fühle mich stark und kraftvoll", sagte die Rapperin in einem Interview mit Moderatorin Gayle King (70), "ich erschaffe ein Baby und gleichzeitig schaffe ich so viel Arbeit."

Getty Images Cardi B, Rapperin

Instagram / iamcardib Cardi B und Stefon Diggs im Juni 2025

Instagram / iamcardib/?hl=en Cardi B, Kinder Kulture und Wave sowie Offset begrüßen neues Familienmitglied, September 2024