Cardi B verzaubert von Stefon Diggs: "Er muss mir gehören!"

Cardi B (32) hat ihr Herz verschenkt – und zwar an niemand Geringeren als Stefon Diggs. Am 16. September plauderte die Rapperin während ihres Co-Hostings in der Sendung "Today with Jenna & Friends" über ihre Beziehung. Dabei wurde deutlich: Zwischen der Musikerin und dem NFL-Star sprühen die Funken ganz gewaltig. "Es knistert gewaltig – wie am 4. Juli!", erklärte sie lachend auf die Frage, ob bei dem Paar die Funken fliegen. Kennengelernt habe sie den Footballspieler, der bei den New England Patriots unter Vertrag steht, über gemeinsame Freunde. Für Cardi war schnell klar: "Er muss meiner sein."

Das Paar hält seine Liebe bisher weitestgehend unter Verschluss, doch auf Instagram machten die beiden ihre Beziehung am 1. Juni offiziell, als Cardi ein romantisches Foto von ihnen auf einer Yacht teilte. Cardi hat zudem betont, wie bewundernswert sie Stefons Disziplin und Arbeitseinstellung findet. "Es ist inspirierend, zu sehen, wie hart er arbeitet", erzählte sie in einem Gespräch mit Billboard. Zum Football-Fan ist die Rapperin nun auch geworden – allerdings vorerst nur vor dem Fernseher. "Ich schreie den Bildschirm an und flipp aus. Aber nach meinem Album werde ich mir jedes einzelne Spiel live ansehen!", kündigte sie an.

Mit ihrer humorvollen und ehrlichen Art gab Cardi auch preis, wie hart es sei, in ihren Dreißigern wieder zu daten, nachdem sie zuvor lange in Beziehungen war. Doch wichtig für sie sei, dass Stefon ihr ein gutes Gefühl gebe. Ihr neues Album "Am I the Drama?", das am 19. September veröffentlicht wurde, zeigt ebenfalls ihre vielbeschäftigte Seite. Trotz ihres vollen Terminkalenders macht die Mutter von drei Kindern jedoch klar, dass sie bereit ist, in ihrer neuen Liebe voll aufzugehen. Fans freuen sich, Cardi so happy zu erleben – und bleiben natürlich gespannt, wann sie das Footballstadion betreten wird, um Stefon live anzufeuern.

Collage: Getty Images, Getty Images Cardi B und Stefon Diggs

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Instagram / iamcardib Cardi B und Stefon Diggs im Juni 2025