"Respektvoll": Cardi B schwärmt von Beziehung mit Stefon

Cardi B (32) hat in einem emotionalen Interview im "Call Her Daddy"-Podcast offen über den Beginn ihrer Beziehung mit dem NFL-Star Stefon Diggs gesprochen. Die Rapperin verriet dabei, dass ihre Romanze kurz nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Offset (33) im Jahr 2024 begann. Stefon, den sie als respektvoll und geduldig beschreibt, habe sich nie aufdringlich gezeigt, obwohl sie wusste, dass er ein Interesse an ihr hatte. In dem Gespräch trug Cardi ein Patriots-Trikot mit seinem Namen und berichtete, wie beide durch lange Gespräche eine Verbindung zueinander aufbauten.

Die Sängerin erklärte, dass Stefon sie besonders in schweren Momenten ihres Lebens unterstützte und oft genau dann Kontakt zu ihr aufnahm, wenn sie es am meisten brauchte. Die beiden hätten ihre Beziehung langsam aufgebaut, sich Zeit genommen, einander kennenzulernen und viel geredet. "Manchmal redeten wir stundenlang, sechs oder sieben Stunden am Stück", erzählte sie. Diese Nähe habe dazu geführt, dass sie sich sicher und gestärkt fühlte. Nun erwarten Cardi B und Stefon ihr erstes gemeinsames Kind. Cardi strahlte vor Glück und beschrieb, wie stabil und selbstbewusst sie sich dank der Unterstützung ihres Partners fühle.

Doch die junge Beziehung der beiden blieb nicht ohne Aufsehen. Seit der Bekanntgabe der Schwangerschaft sehen sich Cardi und Stefon vermehrt öffentlicher Kritik ausgesetzt. Erst vor wenigen Wochen zog eine gerichtliche Klage gegen Stefon Aufmerksamkeit auf sich, nachdem eine Frau ihn als vermeintlichen Vater ihres Kindes genannt hatte. Cardi B reagierte in einer vorherigen Stellungnahme selbstbewusst auf die Situation und machte deutlich, dass sie hinter ihrem Partner steht.

Getty Images Cardi B bei der Fashion Week in Paris, September 2024

Instagram / iamcardib Cardi B im September 2025

Imago Stefon Diggs im Juli 2025