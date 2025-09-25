Ausgeplaudert: Cardi B hat sich den Po verkleinern lassen

Cardi B (32) hat öffentlich über eine erneute Schönheitsoperation gesprochen und enthüllt, dass sie sich einer Po-Verkleinerung unterzogen hat. Im Podcast "Call Her Daddy" erklärte die Rapperin, dass es sich bei dem Eingriff um die Entfernung von Silikon handelte. "Manchmal sagen die Leute, mein Hintern sei zu groß, aber sie wissen nicht, dass ich schon eine Reduktion gemacht habe", verriet sie im Gespräch mit Alex Cooper. Cardi, die während der Aufnahme ein Trikot ihres Freundes Stefon Diggs trug, erklärte weiter, dass der obere Bereich ihrer Haut dadurch taub sei, ähnlich wie nach einer Bauchdeckenstraffung.

Die Musikerin, die in der Vergangenheit sehr offen über ihre kosmetischen Eingriffe gesprochen hat, betonte im Podcast, dass ihr Körper stets im Mittelpunkt ihrer Karriere stand, insbesondere während ihrer Zeit als Stripperin. Sie sagte: "Ich habe damals Tausende von Dollar wegen meines Aussehens verdient, noch bevor ich irgendwelche Operationen hatte." Für Cardi ist es nichts Neues, ihr Äußeres zu verändern; unter anderem ließ sie schon Butt-Injektionen entfernen, sich die Nase korrigieren und ihre Zähne verschönern. Dennoch wehrt sie sich gegen Vorwürfe, dass dies aus Unsicherheit geschehe: "Es ist wie mit einer Perücke - ich mag einfach Abwechslung."

Privat zeigt sich Cardi in puncto Schönheitsoperationen pragmatisch. Obwohl sie mit ihrem momentanen Aussehen zufrieden ist, plant sie dennoch eventuelle Eingriffe in der Zukunft, um ihre Vorlieben weiter zu betonen. Sie erklärte, dass sie die Freiheit genieße, ihr Aussehen zu gestalten, solange sie die finanziellen Mittel dafür habe. Trotz aller Kritik bleibt die "WAP"-Künstlerin selbstbewusst: "Ich bekomme keine Beschwerden von anderen und habe gelernt, so zu leben. Es ist, wie es ist." Schon früher kritisierte sie in den sozialen Medien ihre Hater und stellte klar, dass sie allein über ihren Körper entscheide.

Getty Images Cardi B, Dezember 2024

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Cardi B, Musikerin