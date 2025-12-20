Power-Duett: Clip zeigt Kate Hudson & Hugh Jackman im Studio

Kate Hudson (46) und Hugh Jackman (57) zeigen sich von ihrer ausgelassenen Seite. In einem exklusiven Clip, den das Magazin People veröffentlicht hat, stehen die beiden gemeinsam im Tonstudio und nehmen den Neil-Diamond-Klassiker "Cherry, Cherry" für ihren neuen Film "Song Sung Blue" auf. Im Video sind Kate und Hugh zunächst als ihre Figuren Claire und Mike Sardina zu sehen, bevor der Fokus auf die echte Studioarbeit wechselt. Seite an Seite am Mikrofon, mit Kopfhörern und breitem Grinsen, wechseln sie sich beim Singen ab, flachsen miteinander und wirken wie ein perfekt eingespieltes Duo. Als Kate mitten in der Session vorschlägt, die Zeile "baby loves me" noch einmal zu wiederholen, geht Hugh ohne zu zögern darauf ein – und am Ende des Songs strahlen beide, lachen und geben sich ein lässiges High-Five.

Der Clip ist Teil der Promotion für den offiziellen Soundtrack zu "Song Sung Blue", der am 19. Dezember mit insgesamt 16 Songs erschienen ist. Soundtrack-Produzent Scott Bomar erklärte in einem Statement, das People zitierte, er und das Team hätten "eine Menge Spaß" bei den Aufnahmen gehabt. "'Cherry, Cherry' war der erste Song, den ich für Craig Brewer für 'Song Sung Blue' adaptiert habe", sagte Scott. Für die Soundtrack-Variante wurde der Track im Studio noch einmal vergrößert – mit zusätzlichem Instrumenteneinsatz und neuen Aufnahmen im legendären Sam-Phillips-Studio in Memphis. Dadurch wollten Scott und Craig den Sound noch etwas opulenter gestalten als im intimer gehaltenen Film. Hierbei entstand auch der Studio-Clip, der Kate und Hugh gut gelaunt beim gemeinsamen Einsingen des Songs zeigt. Schon am Set hatten sich die Schauspieler bestens verstanden. Der Kinostart von "Song Sung Blue" ist für den ersten Weihnachtsfeiertag angekündigt.

Abseits der Musikaufnahmen zeigen Kate und Hugh, wie gut sie sich auch menschlich verstehen. Bei den Gotham Awards in New York erzählte Kate im Gespräch mit dem Magazin People, was sie an ihrem Kollegen besonders beeindruckt hat: "Hugh, seine Superkraft ist, sich zu verbinden. Ob auf der Bühne, am Set oder mit jedem Einzelnen – er will sich verbinden und sicherstellen, dass alle glücklich sind." Sie habe gelernt, wie viel es bedeute, anderen diesen Wunsch nach echter Verbindung zu schenken. Hugh gab das Kompliment zurück und geriet über seine Filmpartnerin ins Schwärmen: Er habe durch sie noch einmal Neues über die Schauspielerei vor der Kamera gelernt, obwohl er schon Dutzende Filme gedreht habe. Die Kombination aus gründlicher Vorbereitung und spontanem, instinktivem Spiel sei bei Kate etwas ganz Besonderes, erklärte er – Worte, die zeigen, dass sich hinter der fröhlichen Studio-Atmosphäre eine tiefe gegenseitige Wertschätzung verbirgt.

Getty Images Hugh Jackman und Kate Hudson bei der Premiere von "Song Sung Blue" in Paris

Getty Images Kate Hudson und Hugh Jackman bei der Premiere von "Song Sung Blue" im Zoo Palast in Berlin

Getty Images Kate Hudson und Hugh Jackman bei den Governors Awards 2025