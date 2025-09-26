Das ist bislang zur neuen "Sturm der Liebe"-Staffel bekannt

Am 29. Oktober startet die 22. Staffel von Sturm der Liebe – und diese verspricht wieder einmal große Gefühle, dramatische Wendungen und spannende Geschichten vom Fürstenhof. Wie die ARD in einer offiziellen Pressemeldung verrät, stehen dieses Mal Fanny Schätzl, gespielt von Johanna Graen, und Kilian Rudloff, verkörpert von Anthony Paul, im Mittelpunkt. Die bodenständige Gärtnerin und der charismatische Koch lernen sich kennen und verlieben sich, doch ihre aufkeimende Beziehung wird auf eine harte Probe gestellt. Kilian soll nämlich auf Drängen seiner Familie die Verlobte seines Bruders heiraten – ein Geheimnis, das er vor Fanny zunächst bewahrt, was für reichlich Konfliktpotenzial sorgt.

Produzent Peter Proske-Clayton verspricht in der kommenden Staffel eine ausgewogene Kombination aus Romantik und Drama. "Jede neue Staffel ist für uns ein Aufbruch in eine neue Geschichte und diese 22. Staffel wird besonders spannend. Unser Publikum erwartet eine Reise voller packender Handlungsstränge, die auch unsere langjährigen Fans von 'Sturm der Liebe' in Atem halten werden", betont er.

Während Fans in Kürze auf neue Geschichten gespannt sein dürfen, mussten sie in der Vergangenheit immer wieder kleine Unterbrechungen verschmerzen. Zuletzt fiel "Sturm der Liebe" mehrfach zugunsten sportlicher Übertragungen aus. Mittlerweile läuft die deutsche Telenovela aber wieder im gewohnten Rhythmus – montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.

ARD / Christof Arnold Katharina Scheuba und Elias Reichert in ihren "Sturm der Liebe"-Rollen

ARD/Christof Arnold Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel King bei "Sturm der Liebe"

ARD/Ann Paur Hildegard (Antje Hagen) und Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) von "Sturm der Liebe"