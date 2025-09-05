Es gibt gleich drei neue Gesichter bei "Sturm der Liebe"

Die beliebte ARD-Serie Sturm der Liebe begrüßt im Oktober gleich drei Neuzugänge, die das Geschehen rund um den Fürstenhof kräftig durcheinanderwirbeln werden. Das gibt die ARD nun in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Thimo Meitner, Aurel Klug und Anna Karolin Berger erweitern den Hauptcast der Serie. Thimo übernimmt die Rolle des überkorrekten Portiers Fritz Drechsler ab Folge 4471, die voraussichtlich am 8. Oktober 2025 ausgestrahlt wird. Aurel tritt ab Folge 4486, geplant für den 29. Oktober 2025, als ehrgeiziger Leo Neubach auf. Anna komplettiert das Trio ab Folge 4496 und übernimmt die Rolle der intriganten Larissa Mahnke, die am 12. November 2025 zum Fürstenhof zurückkehren soll. Zuvor verkörperte Vivien Wulf (31) die Rolle.

Thimo, bekannt aus Serien wie "Der Alte" und "Babylon Berlin", spielt einen strengen Portier, dessen größtes Vorbild Fürstenhof-Urgestein Alfons Sonnbichler ist. Sein Charakter steht für Ordnung und Genauigkeit, was in Bichlheim sowohl bewundert als auch belächelt wird. Aurels Figur Leo Neubach kehrt nach einem gescheiterten Fußballtraum an den Fürstenhof zurück, wo er bei seiner Mutter Katja Saalfeld einen Neuanfang wagen möchte. Doch seine Vergangenheit bleibt nicht im Abseits und er muss sich Herausforderungen stellen, um seinen Weg zu finden. Anna sorgt als Larissa Mahnke für einen Hauch Intrige in der Serie. Nach einer vorgetäuschten Ehe mit Dr. Kilian Rudloff kehrt sie mit einem fixen Plan und neuer Entschlossenheit zurück, was die Beziehung zu ihren Mitmenschen auf eine harte Probe stellt.

Abseits des Sets haben die neuen Darsteller bereits beachtliche Erfolge erzielt. Thimo hat seine Schauspielkarriere an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin gestartet. Aurel betrat bereits im Kindesalter die Bühne des Jungen Theaters Bonn und brillierte in zahlreichen Produktionen. Anna, eine Absolventin der Film Acting School Cologne, hat in Fernsehproduktionen wie Alarm für Cobra 11 und "Nachts im Paradies" ihr Talent unter Beweis gestellt. Mit dieser starken Besetzung verspricht "Sturm der Liebe" neue Dramen und überraschende Wendungen.

Anzeige Anzeige

ARD/Christof Arnold Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel King bei "Sturm der Liebe"

Anzeige Anzeige

ARD Vivien Wulf bei "Sturm der Liebe"

Anzeige Anzeige

ARD/Ann Paur Hildegard (Antje Hagen) und Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) von "Sturm der Liebe"

Anzeige