Auf der Venus: Anne Wünsche bringt eigene 1:1-Sexpuppe raus

Anne Wünsche (34) hat aufregende Neuigkeiten für ihre Fans: Selbstverständlich wird die Influencerin auch in diesem Jahr wieder auf der Venus in Berlin anzutreffen sein – dieses Mal womöglich aber mehr oder weniger im Doppelpack: Ihr neuestes Projekt, das sie dort vorstellt, ist nämlich eine eigene Sexpuppe, die eine 1:1-Kopie ihres Körpers ist! "Ich habe lange hin- und herüberlegt, wochenlang immer wieder darüber nachgedacht. Und jetzt habe ich beschlossen: Ich mache das!", verrät Anne in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, und bringt ihre anfänglichen Zweifel zum Ausdruck. Nachdem Fans auf der Venus einen ersten Eindruck von dem neuen Herzensprojekt der OnlyFans-Bekanntheit bekommen, können sie das gute Stück auch schon wenig später in den eigenen Händen halten: Ab dem 1. Dezember ist die Sexpuppe erhältlich. "Also pünktlich als besonderes Weihnachtsgeschenk", freut sich Anne.

Drei Modelle werden Anne und die Sextoy-Firma Marie Love auf den Markt bringen. "Eine Taschen-Version, einen Torso und die komplette Puppe", wobei die Preisspanne zwischen 79,99 Euro und über 2000 Euro liegt. Dieser "Tabubruch" soll für die frühere Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wohl eben auch nicht umsonst sein. "Es ist auf jeden Fall ein Tabubruch – und gleichzeitig finde ich den Gedanken wahnsinnig witzig, dass jemand mich als Puppe im Schlafzimmer stehen hat. [...] Wer mich kennt, weiß: Ich liebe Provokation. Aber hier musste ich wirklich länger überlegen", erklärt Anne, ergänzt jedoch zufrieden: "Jetzt sage ich: Mich darf man nicht nur ansehen, sondern auch fühlen!"

Dass Annes Nachbildung in Zukunft in den Schlafzimmern vieler fremder Männer stehen wird, sieht sie mittlerweile "mit Humor". "Im Grunde ist es ja auch ein Kompliment: Wenn sich jemand meine Puppe kauft, heißt das, er möchte mich für sich allein haben. So attraktiv wahrgenommen zu werden, dass man sich dafür eine Nachbildung nach Hause holt – das ist schon ein ziemlich starkes Kompliment", meint die 34-Jährige dankbar.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin