Darum feiert Anne Wünsche Weihnachten mit ihrem Ex Karim

Anne Wünsche (34) macht an Heiligabend eine klare Ansage zum Familienfrieden – und lebt ihn auch. Die Influencerin teilte am 24. Dezember auf Instagram mit, dass sie Weihnachten gemeinsam mit Ex-Partner Karim El Kammouchi (37) und dem gemeinsamen Sohn Savio verbringt. Ort des Versöhnungs-Feiertags: erst gemeinsam essen gehen, danach Bescherung – ohne Streit, ohne Vorwürfe. Anlass und Zeitpunkt sind bewusst gewählt: Heiligabend, zusammen in Berlin, mit beiden Elternteilen. "Kinder lieben Mama und Papa. Mir war es immer wichtig, dass man gemeinsam daran arbeitet", schrieb Anne und stellte damit die Bedürfnisse des Kindes über alles andere.

In ihrem Post macht die Dreifach-Mama deutlich, wie sie Trennung und Co-Parenting versteht: Ein Kind, das aus Liebe entstanden ist, dürfe nicht unter Erwachsenen-Konflikten leiden. Mit einem früheren Papa habe das gemeinsame Feiern nicht funktioniert, erklärt sie offen, doch mit den anderen beiden klappt es – darauf sei sie "unheimlich stolz". Für Savio heißt das: Weihnachten mit Mama und Papa als Team. Die Resonanz ist groß: Innerhalb der ersten halben Stunde sammelte der Beitrag 82 Kommentare und 2596 Reaktionen.

Privat hat Anne in den vergangenen Jahren eine Patchwork-Struktur aufgebaut, in der Absprachen eine zentrale Rolle spielen. Savio ist ihr gemeinsames Kind mit Karim, ihre älteren Töchter Miley und Juna stammen aus früheren Beziehungen. Anne betont in Interviews und auf Social Media regelmäßig, dass Ruhe und klare Kommunikation mit den Ex-Partnern für sie Priorität haben. Nähe zu den Kindern entsteht im Alltag durch kleine Routinen. Größere Anlässe wie Weihnachten werden dagegen bewusst gemeinsam organisiert – nicht als Paar, sondern als Elternteam.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche mit ihrer Familie

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025