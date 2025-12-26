Jason Kelce kämpft um Privatsphäre trotz wachsendem Ruhm

Jason Kelce (38) hat offen über die Schattenseiten seines steigenden Ruhms gesprochen – und darüber, wie sehr das Familienleben darunter gefordert ist. In einem Interview mit dem Wall Street Journal erzählte der frühere Star der Philadelphia Eagles, wie sich der Alltag für ihn, Ehefrau Kylie (33) und die vier Töchter verändert hat. "Ich bin überall im Fernsehen, und mein Gesicht ist mehr draußen als je zuvor", sagte Jason. Öffentliche Ausflüge seien heute anders als früher, doch die Familie halte an Normalität fest: Disney World bleibt ein Ziel, auch wenn jetzt "in bestimmten Bereichen ein paar mehr Fotos" gemacht werden. "Wir versuchen, so normal wie möglich zu leben, was zunehmend schwerer wird", erklärte er.

Dass Jason und Kylie inzwischen selbst zu bekannten Stimmen geworden sind, trägt seinen Teil dazu bei: Er spricht mit Bruder Travis im Podcast "New Heights", sie moderiert "Not Gonna Lie With Kylie Kelce". Zudem hat die Beziehung von Travis zu Taylor Swift (36) die Aufmerksamkeit weiter angeheizt. Im Wall Street Journal witzelte Jason sogar darüber, bei der bevorstehenden Hochzeit von Travis und Taylor sein Hemd auszuziehen – etwas, das er bei Hochzeiten gern mache. "Wir werden sehen, ob das Shirt an bleibt oder nicht. Ich glaube, wenn es ausgezogen wird, ist Kylie sehr ungehalten", sagte er. Kürzlich sprach Jason außerdem in New York beim March of Dimes Sports Luncheon über Kylies Schwangerschaftsverlust vor sieben Jahren und wie ihn damals Team und Freunde aufgefangen hätten. Auch als Vater gab er Einblicke: Er und Kylie seien beim Erziehen "fast immer auf einer Wellenlänge" und eher streng, auch wenn er bei kleinen Bitten seiner Mädchen manchmal weich werde.

Privat zeigt Jason häufig die sanfte Seite. In "New Heights" erzählte er, dass sein Spotify-Jahr von Doo-Wop dominiert war – weil er jüngster Tochter Finnley die alten Harmonien vorsingt, wenn Tränen fließen. Die Familie, die 2018 gemeinsam mit der Hochzeit von Jason und Kylie offiziell wurde, setzt im Alltag auf Routinen, kurze Auszeiten und gemeinsame Ausflüge, auch wenn Fans häufiger nach Selfies fragen. Jason beschreibt seinen Weg als "Lernen im Laufen": Als "Girl Dad" musste er sich erst zurechtfinden, versucht, Konsequenz zu zeigen, gibt für ein kleines Extra aber gern nach – nicht jedoch, wenn es um Ehrlichkeit und Rücksicht geht. Über Taylor sagte er im Wall Street Journal: Er freue sich darauf, sie als künftige Tante seiner Kinder ganz privat in der Familie zu erleben. "Wir lassen diese Beziehung dort, wo sie hingehört", sagte er. So bleibt das Zuhause der Kelces der Ort, an dem Ruhm Pause hat – zumindest so gut es geht.

Getty Images Jason Kelce, 2025

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020