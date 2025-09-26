Hand ins Lederhöschen: Bill Kaulitz über heißen Wiesn-Sex

Bill Kaulitz (36) sorgte in der jüngsten Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" mit gewagten Aussagen für Gesprächsstoff. Gemeinsam mit seinem Bruder Tom (36) sprach der Tokio-Hotel-Frontmann über sein Oktoberfest-Abenteuer – inklusive pikanten Details. Bill ließ dabei keinen Zweifel daran, dass er auf der Wiesn für so manchen Spaß zu haben wäre. "Sex erst zu Hause finde ich am langweiligsten", erklärte der Sänger und räumte ein, dass er durchaus dazu bereit wäre, auch auf dem Festgelände aktiv zu werden. Auf die ungläubige Nachfrage seines Bruders, ob er sich etwa im Fahrgeschäft hinreißen lassen würde, antwortete der Schwager von Heidi Klum (52): "Geisterbahn, ja. Da würde die Hand reinrutschen ins Lederhöschen."

Doch damit nicht genug: Bill reizt offenbar vor allem die Vorstellung, sich mitten im Festzelt unter die feiernde Menge zu mischen und dort den besonderen Nervenkitzel zu suchen. "Ich würde auch mal abtauchen und sagen: 'Huch! Was ist mir denn da runtergefallen?‘", scherzte der Musiker in Anspielung auf eine mögliche Tarnung seines kleinen Abenteuers. Tom zeigte sich bei den Erzählungen seines Bruders sichtlich schockiert und versuchte, die Diskussion abzumildern, indem er darauf hinwies, dass es vielleicht bei einer unauffälligen Berührung belassen werden sollte: "Da kannste höchstens mal mit der Hand reinsliden."

Und offenbar hat Bill auf der Wiesn auch nichts anbrennen lassen. Der Sänger verriet in seinem Podcast lachend: "Ich habe jeden Tag einen anderen Mann geküsst." Damit war er offenbar in echter Flirtlaune und zog durch die Käfer-Wiesn-Schänke, wo er die ausgelassene Stimmung voll auskostete. Besonders turbulent wurde es allerdings an einem Abend, als plötzlich gleich drei seiner Flirts gleichzeitig auftauchten. "Die haben sich fast geprügelt", berichtete der 36-Jährige. Tom zeigte sich von der heiklen Situation peinlich berührt und betonte: "Das war mir so unangenehm, da hab ich gleich weggeguckt."

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Musiker

Getty Images Kayla Betulius, Henry Samuel, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Erna Klum, Bill Kaulitz und Johan Samuel

TikTok / _magdalen_a_ Bill Kaulitz und Jannik Kontalis auf dem Oktoberfest