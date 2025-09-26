Hochzeit: Diese Promis stehen auf Selena Gomez' Gästeliste

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) stehen kurz davor, sich an diesem Wochenende in einer exklusiven Zeremonie das Jawort zu geben. Die Feier, die von der renommierten Promi-Planerin Mindy Weiss organisiert wird, versammelt rund 300 Gäste auf einem privaten Anwesen. Zu den geladenen Gästen gehören laut einem Insider der Daily Mail einige Hochkaräter. Demnach werden unter anderem Selenas beste Freundin Taylor Swift (35) sowie Paris Hilton (44) erwartet. Ob die "Lover"-Interpretin dabei von ihrem Verlobten Travis Kelce (35) begleitet wird, steht noch in den Sternen. "Travis hat am nächsten Tag ein Spiel. Das ist alles noch in der Diskussion", plauderte die Quelle aus.

Überraschend sagte hingegen Meryl Streep (76) ihre Teilnahme ab, während ihre anderen Only Murders in the Building-Kollegen Martin Short (75) und Steve Martin (80) dabei sein werden. Für die Unterhaltung der Gäste wurde ebenfalls bestens gesorgt, wie der Informant verraten kann. Niemand Geringerer als Snoop Dogg (53) wird die Rolle des Gastgebers auf der Afterparty übernehmen. Der Rapper, der bereits zuvor mit Benny zusammenarbeitete, wird sicherlich für ausgelassene Stimmung sorgen.

Selena und Benny haben sich bereits vor zehn Jahren bei der gemeinsamen Arbeit an dem Song "Same Old Love" kennengelernt. Doch bis die beiden Musiker ein Paar wurden, dauerte es seine Zeit. Im Dezember 2024 gaben sie dann ihre Verlobung bekannt. Seitdem fiebert die einstige Disney-Bekanntheit voller Vorfreude auf ihren großen Tag hin. "Ich könnte nicht aufgeregter sein. Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt", schwärmte die 33-Jährige kürzlich im "Therapuss"-Podcast.

Anzeige Anzeige

IMAGO / UPI Photo Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift, 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco kuscheln auf dem Boot