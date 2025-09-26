Lisa Marie Akkaya: So erlebte sie Xavis Geburt ohne Akka

Lisa Marie Akkaya (24) hat in ihrer Instagram-Story ganz persönliche Einblicke in die Geburt ihres Sohnes Xavi gegeben. Auf die Frage eines Fans, wie sie die Situation ohne ihren Mann Furkan Akkaya (24), bekannt als Akka, erlebt habe, erklärte die Social-Media-Persönlichkeit: "Im Nachhinein finden wir es beide schade, aber in dem Moment ging einfach alles so extrem schnell." Akka war lediglich auf dem Weg zum Parkplatz, um Emilio, den älteren Bruder von Xavi, zu seinem Vater zu bringen, als die Situation eskalierte. Zwischen der Ankunft von Xavi um 11:04 Uhr und Akkas Rückkehr ins Zimmer um 11:06 Uhr lagen nur zwei Minuten.

Dass die Geburt trotz seiner Abwesenheit gut verlief, hat Lisa Marie vor allem einer Person zu verdanken: ihrer Mutter. Die frischgebackene Zweifach-Mama betonte, wie wertvoll die Unterstützung ihrer Mutter in diesem besonderen Moment war: "Ich hatte die ganze Zeit meine Mutter an meiner Seite, die musste dann mit mir leiden", verriet sie offen. Die emotionale Erfahrung habe sie noch enger zusammengeschweißt. Gleichzeitig merkte Lisa jedoch an, dass sie und Akka rückblickend beide bedauern, dass er die Geburt um Sekunden verpasst hatte.

Lisa Marie und Akka genießen seit der Geburt von Xavi, die blitzartig verlief, ihr Glück als Familie. Bereits ihr erster Sohn Emilio sorgte dafür, dass der Alltag der beiden Stars der Reality-TV-Szene lebendig bleibt. Die junge Familie teilt gerne ausgewählte Momente aus ihrem Leben mit ihren Fans und gibt Einblicke in die Herausforderungen und Freuden des Elternseins. Akka, der oft für seinen liebevollen Umgang mit Emilio gelobt wird, schien auch in dieser hektischen und emotionalen Situation schnell zu reagieren, um seine Frau und seinen neugeborenen Sohn zu unterstützen.

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025

Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi, September 2025

Atalency Lisa Marie Akkaya mit ihrem Baby Xavi, September 2025